Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 31 Aralık 2019 tarihinde 2 ayrı evden 17 bin liralık ziynet eşyası çalan

Mehmet Ümit Horç ile Halil Dağlı hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Sanıklar, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 5’er yıl hapse mahkûm edildi.

Kararda sanıkların mağdurları tazmin ettikleri ancak benzer suçlardan askıda 6 davaları olduğu ve bu nedenle uzun süreli hapis cezası verildiği açıklandı.

Davanın kararını açıklayan Yargıç Hazan Aksun, sanıkların 31 Aralık 2019 tarihinde, Glapsides bölgesinde bir eve mutfak kapısından girerek, yatak odasından 4 çift küpe ile 3 adet bilezik sirkat ettiklerini söyledi.

Sanıkların, aynı tarihte, Yeniboğaziçi’nde de bir eve girdiklerini kaydeden Aksun, yatak odasından,



12 adet gümüş KKTC tuğrası sirkat ettiklerini belirti.Aksun, sanıkların aleyhlerinde getirilen davaları kabul ettiğini anımsattı.Sanıkların işlediği suçun ülkemizde yaygınlaştığına dikkat çeken Aksun, sirkat ettikleri eşyaların azımsanamayacak miktarda olduğunu ifade etti.Sanıkların suçu planlı şekilde işlediğini de vurgulayan Aksun, hapislik dışında bir ceza verilmesinin mümkün olmayacağını ifade etti.Sanıkların suçlarını kabul ettiklerini, adaletin erken tecelli etmesine katkı koyduklarını belirten Aksun, işlenen suçların uzun süreli hapislik cezası gerektiren ağır suçlardan olduğuna dikkat çekti.Aksun, her şahsın konut bütünlüğü hakkına sahip olduğunu, bu gibi suçlarda mahkemelerin olayı ciddi şekilde ele alması gerektiğini vurguladı.Sanıkların mağdurları tazmin ettiğini belirten Aksun, ancak haklarında askıda bulunan 6 dava dosyasının dikkate alınmasından dolayı 5’er yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.