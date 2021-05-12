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Canını zor kurtardı

Yoldan çıkarak bir evin balkon duvarına çarpan sürücünün 275 promil alkollü tespit edildi

Canını zor kurtardı
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’nın Anadolu Mahallesi’nde önceki gece meydana gelen trafik kazasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden Gökhan Alimer, alkollü bir şekilde direksiyon başına geçince kaza yaptı. 
Alkolün yanı sıra süratli olduğu belirtilen Alimer, direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir evin balkon duvarına şiddetli şekilde çarptı.

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Hurda yığınına dönüşen araçta sıkışan Alimer, itfaiye ekiplerinin uğraşları çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; önceki gece saat 23.40 sıralarında Gazimağusa’da 
9 Mart Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden Gökhan Alimer, yönetimindeki FG 607 plakalı aracı, 275 promil alkollü sürdüğü sırada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip bir evin balkonuna çarptı.
Kaza sonucu yaralanan FG 607 plakalı araç sürücüsü Gökhan Alimer, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Sağ ayağında kırık ve sol dizindeki kesiler oluşan sürücü, müşahede altına alındı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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