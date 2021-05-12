İhbar etkili oldu

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda Güney Kıbrıs’tan yasa dışı yollarda ülkeye sokulan 449 kilo kaçak etle ilgili soruşturma sürüyor. Operasyonda tutuklanan kasap Muhammet Ali Erdoğan ile suç ortağı Bülent Mayın dün hem Girne’de hem de Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan yargıç karşısına çıkarılan zanlılar, Girne’de ise gümrüksüz mal tasarrufu suçundan duruşmaya çıkarıldı.

İki ayrı mahkemede gerçekleştirilen duruşmalar sonucu zanlılar teminatla serbest bırakılırken, soruşturmanın süreceği, suçla bağlantılı aranan iki kişi olduğu açıklandı.

Girne Kaza Mahkemesi’ndeki duruşmada iddiaları aktaran polis, 7 Mayıs tarihinde alınan ihbar üzerine saat 15.30 sıralarında Girne'de, Patara Sitesi'nde faaliyet gösteren Erdoğan Kasap isimli iş yerinde arama yaptıklarını söyledi.

Polis, yapılan aramada iş yeri sahibi Muhammet Ali Erdoğan’a ait MY 558 plakalı buz dolaplı araç içerisinde, siyah poşetler içerisinde Güney Kıbrıs mühürlü toplam 449,80 kilo gümrüksüz et tespit edildiğini anlattı.

Zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, sorgusunda etlerin Bülent Mayın aracılığıyla güneyde yaşayan Halit Nuray’dan temin edildiğini ve Beyarmudu bölgesinden teslim alındığını belirlediklerini açıkladı.



Polis, Bülent Mayın’nın da gözaltına alındığını, her iki zanlının da gönüllü ifade verdiğini söyledi.Suçla bağlantısı olduğu tespit edilen iki şahsın arandığını kaydeden polis, zanlıların telefonlarının incelenmek üzere emare alındığını kaydetti.Polis, zanlılara dava tebliği tebliğ edildiğini, "Mahkemede konuşacağız” deyip imzaladıklarını söyledi.Polis, her iki zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu, Girne'de ikamet ettiklerini belirterek, gümrüksüz mal tasarrufu suçundan teminata bağlanmalarını talep etti.

İki suçtan teminata bağlandılar

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki duruşmada da etlerin askeri yasak bölge ihlal edilerek ülkeye sokulduğu belirtildi ve zanlıların teminata bağlanması talep edildi.

Zanlılar askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan 2’şer kefilin 75’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları şartlarıyla teminata bağlandı.

Zanlılar gümrüksüz mal tasarrufu suçundan ise Bülent Mayın için 50 bin, Muhammet Ali Erdoğan için ise 75 bin TL değerinde birer kefilin kefalet senedi imzalaması şartı konuldu.