Sürdürülebilir üretim için şart

Filiz SEYİS

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü. Çavuşoğlu, Birlik ile ortak hedeflerinin üreticinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve üretimin sürdürülebilirliği olduğunu vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ne gerçekleştirdiği ziyarette, kuraklık ve üretimin sürekliliği konuları ele alındı.



Görüşmede ilk olarak söz alan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, tüm dünyada pandemi ve pandemi kadar tehlikeli bir kuraklık ile doğal afetler yaşandığını belirterek, “Bu süreçte cefakâr çiftçimiz gıda güvenliğini sağlamak için canla başla çalıştı. Tarım bakanlığı ekibi de bu süreçte çiftçimizin yanında oldu. Ülkemizde gıda güvenliği en iyi şekilde sağlandı. Bundan dolayı çiftçimize teşekkürü bir borç bilirim” dedi.Çiftçilerin Ramazan Bayramı’nı ve 14 Mayıs Çiftçiler Günü’nü kutlayarak söze başlayan Çavuşoğlu, pandemide herkes kendi can güvenliği için eve kapanmak zorundayken, çiftçilerin insanların ihtiyaç duyduğu gıdayı sağlayabilmek için çalıştığını kaydetti.Kurak bir yıl geçirildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, kuraklık, hasat edilebilecek olan arpa ve buğdayın fiyat tartışmaları, üretimin sürekliliği konularında görüş alışverişinde bulunmak ve gelecek yıl yaşanabilecek sorunları bugünden konuşarak tedbir alabilmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.Basın toplantısının ardından Tarım Bakanlığı ile Çiftçiler Birliği heyetleri arasında bir toplantı gerçekleşti.