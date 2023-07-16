Beklenti 500 baz puan

Küresel pay piyasaları, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış göstermesiyle alış ağırlıklı bir seyir izlerken, gözler gelecek hafta yurtdışında yoğun veri gündemine çevrildi. Yurtiçinde ise perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yatırımcıların odağında olacak.

Yurtiçinde bu hafta Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, rekor üzerine rekor kırarken, gelecek hafta gözler TCMB’nin perşembe günkü faiz kararına çevrildi.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20’ye yükselteceğini tahmin ediyor.

Kurul, politika faizini 650 baz puanlık rekor artışla yüzde 15’e yükseltmişti ancak oran piyasa beklentilerinin çok altında kalmıştı.

Bu hafta Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 4,05 artışla 6.437,74 puana yükselerek haftalık kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.446,01’e çıkardı. Dolar/TL de haftalık bazda yüzde 0,50 değer kazanarak 26,1923’e yükseldi.

Bu hafta yurtiçinde açıklanan makroekonomik verilere göre, mayısta işsizlik yüzde 9,5 olurken, aynı dönemde cari işlemler hesabı 7 milyar 933 milyon dolar açık verdi.

Cuma günü açıklanan TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 43,82 oldu.

Öte yandan, geçen hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi’nin pay başına 25 liradan, Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret’in pay başına 39,50 liradan, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın pay başına 8,90 liradan ilk halka arzını onayladı.

Analistler, gelecek hafta perşembe günü tüketici güven endeksi ve TCMB’nin politika faizi kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.500 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ABD’de TÜFE beklentilerin altında kaldı

Hafta içinde ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi de (ÜFE) aynı dönemde aylık ve yıllık bazda yüzde 0,1 artışla öngörülerin altında gerçekleşti. Böylelikle ABD’de üretici enflasyonu, yıllık bazda 2020’den bu yana düşük seviyeye geriledi.

