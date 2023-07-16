159 kişi görevde

Rum Yabancılar ve Muhaceret Dairesi harekât sorumlusu ve basın sözcüsü Petros Zeniu “Yeşil Hat’tı Gözlem Şubesinin” göreve başladığı 1 Haziran 2023’ten bugüne geçen bir buçuk ay içerisinde olumlu sonuçlar aldığını söyledi.

Fileleftheros “Yeşil Hatta Kaçakçılık, Uyuşturucu, Mülteciler… Sınır Muhafızlarının Gözü Çok Şey Görüyor… Faaliyete Geçeli Bir Buçuk Ay Oldu, Güvenlik Duygusu Yerleşmeye Başladı” başlıklı haberinde “sınır muhafızları, yani özellikle mülteci akışının kesilmesi için Yeşil Hat’tın korunması için işe alınan sözleşmeli özel polisler erkenden derine indi” ifadesini kullandı.

Habere göre Zeniu, “Yeşil Hat gözlemi için işe alınan toplam 218 sınır muhafızından 89’unun Rum Av Koruma Dairesi’nden 70 kişi ile birlikte toplam 159 kişi Yeşil Hat gözlemi görevi yaptığını, devriye alanı çok büyük olduğu için yerel karakollardan ve RMMO’dan destek aldıklarını” anlattı.

“Sınır muhafızlarının” bugüne kadar 328 düzensiz mülteci dışında “kaçakçılık, yeşil hat boyunda şüpheli dolaşan ve neden orada olduklarını açıklayamayan kişilerle karşılaştıklarını söyleyen Zeniu “hatta sınır dışı edilmek üzere tutulduğu Mennoya mülteci kampından geçen Aralık ayında kaçan bir Türk vatandaşını Güzelyurt bölgesinde Yeşil Hat yakınında bulunup tutuklandığını” söyledi.

Gazete ayrıca, Güzelyurt ve Pile bölgelerinde KKTC’den Güney’e “taklit ürün” (süt ürünü, tütün, konfeksiyon) götüren kişilerin tutuklandığını, Yeşil Hat boyunca “sigortasız ve seyrüsefersiz araç kullanan, tasarrufunda uyuşturucu bulunan ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanan” kişiler saptandığını öne sürdü.