Yazıklar olsun

Suna ERDEN

Aşırı sıcaklar nedeniyle klima ihtiyacı artarken, Kıb-Tek’in üretim yetersizliği yüzünden elektrik kesintileri yine başladı. Herhangi bir duyuru yapılmadan elektriklerin kesilmesi karşısında bunalan vatandaşlar, dün sosyal medya üzerinden kuruma yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Bir başka önemli sorun ise, Termik santralin devreye sokulması nedeniyle Esentepe, Çatalköy, Tatlısu gibi bölgelerin kara dumanlar altında kalması.

Ayrıca Teknecik santralinin yanında bulunan ve eskiden çöplük olarak kullanılan alandan çıkan dumanlar da halkı tedirgin etti.

Bölge halkı “zehirleniyoruz” mesajlarıyla yetkilileri protesto etti.

Vatandaş çileden çıktı

Girne’nin Çatalköy bölgesinde bulunan Teknecik Elektrik Santralinin bacalarından kara dumanlar göğe yükselirken, hemen yakınında bulunan eski çöplükte çıkan dumanlar bölge halkının zehir solumasına neden oldu.

Üstüne bir de Girne bölgesinde kavurucu sıcaklara rağmen yapılan kesintiler vatandaşı iyice çileden çıkardı.

Kıb-Tek yetkilileri dumanın Çatalköy çöplüğündeki yangından çıktığını ifade ederken,

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok ise göğe yükselen kara dumanların santralin bacalarından çıktığını, çöplükle ilgisi olmadığını söyledi.

Diyalog’a konuşan Kırok, şunları ifade etti:

Çöplük olarak kullanılan alan temizlendi. Yerine AB desteği ile dolum tesisi yapılacak. Alan çöplerden arındırıldı ancak yere gömülü olan yeşil atıklar; ağaç dalları ve otlar gaz birikintisine neden oluyor. rüzgar estiği zamanda hafif çaplı bir tutuşma oluyor. Biz belediye olarak, sabah yaşanan bu olayın üzerine hemen harekete geçtik. Alevlenen yere toprak döktük. Ancak ortaya beyaz dumanlar çıktı ve içten içe yanan yeşil atıklardan dolayı bir süre devam etti. Dolayısıyla çöplükle alakalı bir sorun yoktur. Dumanlar santralin 3 bacasından salınmaktadır.”

Başkan Kırok, bir ay sonra dolum tesisinin hayata geçmesiyle bölgede rahatlama olacağını dile getirdi.

Makinelere yük bindi, kesinti başladı

Kıb-Tek Müdürü Dalman Aydın ise elektrik kesintilerinin nedenini açıkladı.

Hava sıcaklığının artmasından dolayı elektrik kullanımının arttığını ifade eden Dalman, şunları söyledi:

“Elektrik kesintileri arıza veya yakıt yokluğundan dolayı yaşanmıyor. Sıcak havalardan dolayı elektrik kullanımı arttı.

Haliyle makinelere de yük bindi ve kapasitede düşüş oldu. Daha büyük arızalar olmaması için santrallerde bakım yapılıyor. Bu nedenle kısa süreli elektrik kesintisi oluyor.”

Tilki: Dumanlar çöplükten çıkıyor

Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyesi Barış Tilki ise bölgeden yükselen yoğun dumanın çöplük alanındaki yangından kaynaklandığını belirtti. Elektrik kesintilerinin de bakım çalışmalarından dolayı yaşandığını ifade eden Tilki, “Eğer bakım yapılmazsa ileride daha büyük sorunlar olur” dedi.