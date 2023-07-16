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Adanın ortak sorunu 

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Kıbrıslı Rumlar hükümete ve meclise güven duymuyor

Adanın ortak sorunu 
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    Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türkler gibi siyasilere güven duymadığı belirtildi. Avrupa Birliği tarafından yaptırılan ‘Eurobarometre bahar 2023’ araştırmasının sonuçlarıne göre; Kıbrıslı Rumların, yüzde 66’sı ülkedeki  ekonominin kötü olduğunu belirtti. Buna göre ekonomiden memnun olanların sayısı  yüzde 34’te kaldı..

   Alithia gazetesinin haberine göre Kıbrıslı Rumların yüzde 65’i meclise güvenmiyor. Güven duyanların oranı ise yüzde 28.
   Hükümete güvenmeyenlerin oranı ise yüzde 57 iken güvenenlerin oranı yüzde 36 olarak kaydedildi.

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