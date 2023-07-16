Adanın ortak sorunu 

Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türkler gibi siyasilere güven duymadığı belirtildi. Avrupa Birliği tarafından yaptırılan ‘Eurobarometre bahar 2023’ araştırmasının sonuçlarıne göre; Kıbrıslı Rumların, yüzde 66’sı ülkedeki ekonominin kötü olduğunu belirtti. Buna göre ekonomiden memnun olanların sayısı yüzde 34’te kaldı..

Alithia gazetesinin haberine göre Kıbrıslı Rumların yüzde 65’i meclise güvenmiyor. Güven duyanların oranı ise yüzde 28.

Hükümete güvenmeyenlerin oranı ise yüzde 57 iken güvenenlerin oranı yüzde 36 olarak kaydedildi.