514 kişi rapor edildi

Polis ekipleri önceki gün ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik kontrolünde 277 sürücünün yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullandığını, 23’ünün de alkollü olduğunu tespit etti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bin 976 aracı kontrol eden polis, 514 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.

Rapor edilen sürücülerden 23’ünün alkollü 3’ünün sürüş ehliyetsiz, 277’sinin de yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullandığı tespit edildi. Ayrıca 62 aracın trafikten men edildiği, bir araç sürücüsünün de tutuklandığı açıklandı.