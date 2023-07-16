Abdullah SUİÇMEZ

‘Cleon’ sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Kıbrıs adasında dün dereceler 46’yı gösterdi.

Adanın her iki kesiminde etkili olan kavurucu sıcaklıkların 21 Temmuz’a kadar süreceği belirtilirken,

hem kuzeyde hem güneyde dün plajalar doldu taştı. Kuzeyde İskele bölgesinde sıcaklık 46 dereceye çıkarken, hafta sonu tatilini fırsat bilenler kendisini Akdeniz’in sularına bıraktı.

Güneyde de durum farklı olmadı. Bunaltıcı sıcaklardan kaçanlar çareyi plajlara akın etmekte buldu. Sahillerin iç kesimlerden daha serin olması nedeniyle gününü plajlarda geçirenler soğuk içeklerle serinlemeye çalıştı.

Bir hafta sürecek

Bu arada KKTC Meteoroloji Dairesi, sıcak havanın 21 Temmuz’a kadar etkili olacağını bildirdi. Açıklamaya göre; en yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 41 - 44 derece, sahillerde ise

36 - 39 derece dolaylarında seyredecek.

Rum Meteoroloji Dairesi de iki gün üst üste ‘Turuncu alarm’ verdi. Daire, özellikle 12.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında kalınmaması uyarısı yaptı.

Aşırı sıcaklara dikkat

Öte yandan KKTC Sağlık Bakanlığı aşırı sıcaklara karşı vatandaşı uyardı.

Sağlık Bakanlığı, ülkeyi etkisi altına alan ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan korunmak amacıyla vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre alçak basınç sisteminin etkisi altına kalan ülkenin hafta sonunda da sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacağına işaret edilerek, halkın özellikle kalp, şeker, böbrek ve astım hastalarının bugünlerde çok dikkatli olması ve dışarıya çıkmaması gerektiğini duyurdu.

Açıklamada, zorunlu olarak dışarıya çıkacak kişilerin şapka ve koruyucu güneş kremi kullanmaları, vücutta su ve tuz kaybı olacağından bol sıvı tüketmeleri gerektiği kaydedildi.

Güneyde de alarma durumu

Rum Sağlık Bakanlığı da Kıbrıs’ın Cleon sıcak hava dalgasının etkisi altına girdiğini belirterek, halka güneşten korunmaları için çağrı yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Bebekleri, yaşlıları ve evcil hayvanları asla kapalı bir arabada bırakmayın" denildi. Kronik hastalıkları olanlara da uyarıda bulunan Bakanlık, insanlara gün boyunca birden fazla ılık duş almalarını tavsiye etti.