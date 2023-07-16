Tarihteki kara leke

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Türkiye’deki darbe girişimde hayatını kaybedenler Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türk ulusunun 15 Temmuz 2016’da yaşananları unutmayacağını vurguladı.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında dün sabah Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, GKK Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Güvenlik Kuvvetleri Kurmay Başkanı Albay Zafer Koca, ve diğer yetkililer katıldı.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla saat 09.00’da başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu konuşma yaptı. Din görevlisi tarafından şehitler için dua okunduktan sonra şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. 15 Temmuz şehitleri için oluşturulan zeytin fidanlığı da gezildi.

Tatar: Demokrasi ve halk iradesi çiğnendi…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı güçler tarafından desteklenen FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016’da demokrasi ve halk iradesini çiğneyerek Türkiye Cumhuriyeti’ni parçalayıp bölmek, başkalarının esareti ve tahakkümü altına sokmak için beklenmedik şekilde bir darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.

15 Temmuz’un tarihte kara bir leke olarak kalacağını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının o gece Türkiye’deki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiğini anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin kahraman müdahalesiyle kalkışmanın bastırıldığın kaydeden Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yapılan saldırıyı da hatırlattı.

Sokağa çıkan, tankların altında çiğnenme riskine karşı kahramanlık gösteren 15 Temmuz şehitlerine rahmet dilediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “15 Temmuz’da yaşananlar bu coğrafyada güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti’nin bizlerin varlığı ve bekası için ne kadar önemli olduğunu gösterdi” diye konuştu.

Kıbrıs’taki Yunan darbesinin de yıl dönümü

15 Temmuz’un Kıbrıs’taki Yunan darbesinin de yıl dönümü olduğunu anımsatan Tatar, “15 Temmuz Kıbrıs Türk halkının tarihinde önemli bir tarihtir… ” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974’ün 49’uncu yıl dönümünün yaklaştığını da anımsatarak, Kıbrıs’ta iki egemen eşit devlet ve eşit statünün teyidiyle yeni bir sürece girilebileceğini vurguladı.

Tatar, “Kıbrıs Türk halkı bağımsızdır, özgürdür, varlığını kendi devletiyle sürdürecektir. Bütün bunlar bize güç vermektedir” dedi.

Feyzioğlu: En önemli direniş destanlarından biri…

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesi için yedi yıl önce bugün verilen mücadelenin yakın tarihin en önemli direniş destanlarından olduğunu kaydetti.

Milli irade üzerindeki vesayet zincirlerinin kırıldığını belirten Feyzioğlu, şöyle devam etti:

“Türk milleti, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla iradesine, geleceğine ve devletine sahip çıkmıştır. Karanlık emelleri uğruna sinsice çalışan bir terör örgütü olan FETÖ’nün gerçek yüzünün ortaya çıktığı bu tarihte, Türk halkı, meşru seçimler üzerinde başka hiçbir güç tanımadığını, milli iradeye sahip çıktığını tüm dünyaya göstermiştir.”

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2023, 01:23