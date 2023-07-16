Cebindeki paralara polis el koydu

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, Cesar Resort sitesinin resepsiyonundaki kasadan 3 bin 650 Dolar, bin 710 Sterlin, 268 Euro ve 8 bin 500 TL çalan İbrahim Agbaria isimli İsrail uyruklu zanlı, kara sınır kapısından kaçtı. Derinya Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçen zanlı, önceki gün Akyar Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaparken gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, zanlı hakkında 3 gün süreyle tutukluluk talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ercan Kunduracı, zanlının, 2 Temmuz 2023 tarihinde, saat 05.00 sıralarında, İskele’de, Cesar Resort sitesinin resepsiyon kısmına girerek, kasada muhafaza edilen bin 650 Dolar, bin 710 Sterlin, 268 Euro ve 8 bin 500 TL nakit parayı sirkat ettiğini açıkladı.

Zanlının, 3 Temmuz 2023 tarihinde Derinya Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını bildiren polis, önceki gün Akyar Sınır Kapısı’ndan giriş yaparken tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının, gözaltına alındığını ve üzerinde bulunan 65 Euro, bin 380 TL, 4 bin 650 Dolar ve 100 İsrail parasına el konduğunu açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının, 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.