Mangallar yanmayacak

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs nedeniyle vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılar birçok ailenin yılbaşı sofralarına da yansıyor. Yılbaşı sofrası kurmak için maddi imkânlarını zorlayan vatandaşların yanı sıra o gece için ekstra bir harcama yapamayacaklarını ifade edenler de var. Geçmiş yıllarda hemen her evde yanan mangallar bu yıl sayılı evde yanacak ve et yerine ekonomik olması için tavuk tüketileceği ifade ediliyor. Konu ile ilgili Diyalog’a konuşan vatandaşlar yılbaşı programlarını şöyle anlattı:

Ne dediler…?

Adil Güzar

“Yılbaşı sofrası için herhangi bir bütçe ayırmadım. Özel günlerde yaptığımız gibi bu gece de mangal yakacağız. Bu yıl yılbaşı diye herhangi bir fazla harcama yapmadık. Eşime yılbaşı olduğu için değil ihtiyaç duyuyorsak normal zamanda da ihtiyacımız olanı alıyoruz.”

Nejat Anılsın

“Yılbaşı için ekstra bir bütçe ayırmadık. Çocuklarımla birlikte bir akşam geçireceğiz. Yılbaşı gecesi için soframızda iç pilav, fırında tavuk ve meze tarzı yiyecekler olacak. Kısacası o güne özel bir sofra olacak ancak ek bir bütçe ayırmadık. Yeni yıl için sadece torunlarıma hediye alacağım ve bu da kıyafet olacaktır.”

Bülent Tezay

“Yılbaşı gecesi için alışverişimizi yapıyoruz. Bu gece soframızda et ya da hindi olacak. Çocuklarımla ve torunlarımla eğlenerek güzel bir gece geçirmeyi hedefliyorum. Eşime yılbaşı hediyesini kuyumcuya uğrayıp aldım.”

Cuma Atlar

“Yılbaşı sofrası için bir bütçe ayıramadık. Maddi sıkıntı nedeniyle normal bir sofrada yılbaşını karşılayacağız. Maddi sıkıntılar nedeniyle sıradan bir gün gibi geçireceğiz. İçerisinde bulunduğumuz maddi sıkıntılar nedeniyle ekstra bir sofra veya hediye alma gibi bir durumun söz konusu değil.”

Halil Sadrazam

“Yılbaşı sofrası için herhangi bir bütçe ayırmadım. Normal zamanda nasıl bir sofra hazırlıyorsak bu gece de öyle bir sofra hazırlayacağız. Hem ekonomik sıkıntılar hem de içerisinde bulunduğumuz şartlar ekstra bir şey yapmayı gerektirmiyor. Yılbaşını evde çocuklarım ve eşimle geçireceğim. Özetle bu yılbaşı için özel bir çabam yoktur.”

Cemal Ağınlı

“Yılbaşı sofrası için ekonomik şartların olumsuz olması nedeniyle bir bütçe ayıramadık. Yılbaşı gecesi daha ucuz olması için et değil tavuk mangalı yapacağız. Et pahalı olduğu için menümüzde et olmayacak. Eşime yılbaşı için bir hediye almayı düşünüyorum.”

Mustafa Öz

“Coronavirüs nedeniyle işlerimizin olumsuz olması yılbaşı için sofra kurmak adına bizlere bir imkân sağlamadı. Bu gece mangal yakacağız ancak et pahalı olduğu için tavuk kebabı yağacağız. Yılbaşı için yeğenlerime eniştem ve ablama hediye almayı düşünüyorum.”

Erdem Kolukısa

“Yılbaşı sofrası için Coronavirüs nedeniyle bir bütçe ayıramadım. Coronavirüsten dolayı herhangi bir plan da yapmadım. Bu geceyi biraz da olsa özelleştirebilmek için mangal yakacağım ve tavuk kebabı yapacağım. Yılbaşı için birine hediye almayı düşünmedim küçük kardeşim var sadece ona kıyafet alacağım.”

Ahmet Kasap

“Yılbaşı sofrası için 200 liralık bir bütçe ayırabildim. Ayırabildiğim parayla kebap yapmak mümkün olmadığı için bu gece kısmette ne varsa onu yiyeceğiz. Yeni yıla normal bir sofra ile gireceğiz. Aybaşı maaşı alıyoruz ve ayın 10’unda para bitiyor. Bu nedenle ekstra bir program yapabilmek mümkün değildir.”