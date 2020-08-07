Bir milyon 279 bin lira ödenecek

Maliye Bakanı Amcaoğlu, kredi kartıyla yapılan alışverişlerin yüzde 1’ine denk gelen miktarın vatandaşlara iade edileceğini açıkladı

Bir milyon 279 bin lira ödenecek
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Kredi kartı veya banka kartıyla yapılan alışverişlerin yüzde 1’ine denk gelen rakam vatandaşlara iade ediliyor. Eylül 2019’un ilk ödemesi olan 1 milyon 279 bin TL dün bankalara yatırıldı. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bundan sonra iadelerin her ay düzenli şekilde yatırılacağını açıkladı.
Verilen bilgiye göre; hükümetin, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alma ve vatandaşı yaşanan pandemi sürecinde mali anlamda bir nebze olsun rahatlatma amacıyla yürürlüğe koyduğu uygulama kapsamında ilk ödeme dün yapıldı.
Maliye Bakanı Amcaoğlu, 1 milyon 279 bin TL’lik miktarın bankalara yatırıldığını, bankaların da ilgili miktarları kendi müşterilerinin hesaplarına yatıracağını söyledi. 
Eylül 2019’un ilk ödemesinin gerçekleştiğini kaydeden Amcaoğlu, bundan böyle iadelerin her ay düzenli şekilde yapılacağını kaydetti.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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