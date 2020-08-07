Kapasite artırılacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni 3.basamak hastane seviyesine yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesi kapasitesinin 5’ten 10’a çıkarıldığını, test sayısının da artırıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’nda incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bilinçli ve bilgili bir ekiple sıfırdan DNA laboratuvarı kurulduğunu belirtti.

Bakan Pilli, görev geldikten sonra tüm hastanelerin altyapılarını geliştirmek hedefiyle çalıştıklarını kaydederek, Lefkoşa’da günde 100-150 test yapan PCR laboratuvarının kapasitesinin bine çıkarıldığını, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki laboratuvarın ise 600’lerden bine yükseltildiğini vurguladı.

Gazimağusa’daki laboratuvarda PCR dışında HIV gibi diğer testlerin de yapılabileceğini belirten Pilli, “Prensibimiz, yaptıktan sonra konuşmak. Önce yaparız, sonra konuşuruz” dedi.

Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki altyapı gelişmelerine dikkat çekerek, “ Hedefimiz, üçüncü basamak hastane haline getirmekti, yapacağız. Merdivenleri tek tek çıkacağız. Mağusa Devlet Hastanesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İç bulaş yok

Bakan Pilli, Covid-19 ile mücadelenin iyi gittiğini kaydederek, iyi bir ekibin görev yaptığını, temaslı takiplerin yapıldığını, iç bulaş olmadığını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta özellikle Larnaka’da vaka sayılarının arttığını kaydeden Pilli, mecbur kalınmadıkça yurt dışına ve Güney Kıbrıs’a gidilmemesi uyarısında bulundu.

Pilli gidecek olanlara da, kalabalığa girmemeleri, maske ve hijyen kurallarına uymaları tavsiyesinde bulundu.

Bakan Pilli 2020 yılını sağlık yılı olarak ilan ettiklerini belirterek, hedefleri doğrultusunda 500’den 700 yatak kapasitesine çıkarılan hastanenin temelinin 2020 yılı içinde atılacağını kaydetti.

Pilli Güzelyurt’taki hastane inşaatında ise 1 ve 2. etapların bittiğini, hafta başında yeni etabın çalışmalarına başlanacağını söyledi.

GAÜ’den devralınan hastane inşaatının ihale aşamasında olduğunu söyleyen Pilli, “Orada da hedefe doğru ilerliyoruz” dedi.

Yıkıcı konuşmalar yapması üzücü

Sağlık Bakanı Pilli, ayrıca kendisini en fazla üzen şeylerden birinin sağlıkta çalışan kişilerin yapıcı değil yıkıcı konuşmalar yapması olduğunu söyleyerek, özetle, “Biz yapıyoruz, bazıları sadece konuşuyor. Bu beni çok üzüyor. Burası bizim evimizdir. Bizim evimizdeki eksiklikler de herkes tarafından biliniyor. Tabipler Birliği Başkanı bugüne kadar hiç yapıcı olmamıştır, hep yıpratıcı olmuştur. Tabipler Birliğinin her zaman yıkıcı konuşma yapması beni çok üzüyor” dedi.

Sağlıkta eksikliklerin olduğunu, ancak bu eksiklikleri giderdiklerini söyleyen Pilli, “Eksikliler varsa gelirsin oturursun, herkesle konuşursun onu en iyi şekilde gidermeye çalışırsın. Kovid-19 ile ilgili bir çok şey yaptık. Dünyanın Kovid-19 ile mücadelesi ile bizim mücadelemiz arasında dağlar kadar fark var. İşte komşumuz… Biz yapıyoruz ama onlar yıkıyor” dedi.

Kartlı geçiş sistemi kuruldu

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, 8 Mart’ta ilk vakanın görülmesinin hemen ardından tedbirleri aldıklarını, ilk olarak bilim kurulu oluşturup, çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kalfaoğlu, ilk olarak hastane dışında konteyner poliklinik oluşturarak Covid-19’un hastane içerisine girmesini önlediklerini kaydetti.

Kalfaoğlu, hastane açıldığından beri; yaklaşık 12 yıldır olmayan yoğun bakım ünitesini açtıklarını ve

5 olan kapasiteyi 10’a yükselttiklerini ifade etti.

Kalfaoğlu tüm servislerin sosyal mesafe kuralına göre yenilendiğini ve kartlı geçiş sistemi kurulduğunu kaydetti.