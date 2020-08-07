‘Dayanma gücümüz yok’

Ömer KADİROĞLU

Dövizin ateşi giderek yükseliyor. Dövizdeki artış zincirleme bir şekilde herkesi etkiliyor. Kirasını dövizle ödeyenler, kredi borcu olanlar artıştan en çok etkilenen kesim olurken, bunun yanı sıra ithal edilen ürünlerin fiyatlarının artması da dolaylı olarak tüm halka yansıyor. Önceki gün 9,20 TL’den işlem gören Sterlin, dün 9,56 TL’ye yükseldi. Euro ise önceki gün 8,20 TL iken dün 8,59 TL’ye ulaştı. Dolar da dün itibariyle 7,26 liraya çıkarken, Ekonomi eski Bakanı Derviş Deniz, artışın borsadaki hareketlilikten kaynaklandığını söyledi.

Diyalog’a konuşan Saydam, “Türkiye borsasında son zamanlarda ciddi bir düşüş, dövizde ise yükselişler oldu. Belli ki insanlar borsada hisse satıp bunu dövize çeviriyor. İnsanların birden bire borsadan çıkıp dövize yönelmesi artışta etkili oldu” dedi.

Vatandaşlar ise kredi borcu döviz olanların, ev ve araba taksiti ödeyenlerin çok zor duruma düştüğünü ifade etti. Vatandaşlar, “Yetkililer dövizle ilgili bir önlem almalı” şeklinde konuştu.

Derviş Deniz (Ekonomi Eski Bakanı)

“Dövizin yükselmesinden Kuzey Kıbrıs’taki tüm sektörler etkilenecektir. Ev veya araba aldığınızda ödemeler dövize endekslenir. Bir de döviz spekülasyonu ile birlikte dikkat market raflarında bulunan ürünlerin de fiyatlarının değiştiğini görebilirsiniz. Demek ki dövizin artması ile birlikte her şeyin fiyatı artıyor.

Günlük veya uzun vadeli kullanacağınız malzemeler de olsa durum değişmiyor. Bu durumda insanların birden bire bir telaşa kapılıyor. Şu anda da dövizde yaşanan artıştan dolayı bir panik havası yaşanmaya başladı. İnsanlar ne yapacaklarını düşünmeye başladı ve Türk Lirası’nın ne kadar kullanılması gerektiği konuşulmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin içerisinde bulunduğu yurt dışı ve uluslararası ilişkileri bu durumu etkiliyor. Türkiye borsasında son zamanlarda ciddi bir düşüş oldu.

Dövizde ise yükselişler olmaya başladı. Belli ki insanlar borsada hisse satıp bunu dövize çeviriyor. Türkiye’nin borçlanma ihtiyacından dolayı kredi arayışındaki riskleri bir tarafa kendi içinde olan yani insanların birden bire borsadan çıkıp dövize yönelmesi de çok etkili oldu. İki yıl önce 2018 yılında Amerika ile olan bir durumdan dolayı yine böylesi bir yükseliş yaşanmıştı. Demek ki arada bir dövizin gerek ekonomik gerekse politik nedenlerden dolayı etkilenmesi oluyor.

KKTC’deki durumumuza gelecek olursak tekrar düzelmesini bekleyemeyiz.

Artık hemen hemen bu kurlarla hayatımıza devam edeceğiz.

Birçok insanın döviz borcu var ve olumsuz etkilenmelerine neden oluyor. Devlet döviz sabitleme gibi bir durumu gerçekleştiremez. Uygulanabilir bir sistem değildir. Bankalar müşterinin talebi doğrultusunda döviz borcunu TL’ye çevirebilir. Ülkemizde dövizdeki yükselişin olumsuzluklarını daha da etkili bir şekilde hissedeceğiz.”

Vatandaş ne dedi?..

Sami Aka

“Döviz borcum yok ancak normal kredi borcum var. Pandemi nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar bir de dövizde yaşanan hızlı yükseliş karşısında büyük bir çöküntü içine girmiştir. Ev ve araba taksiti ödeyen veya dövizle kira veren vatandaşlar büyük bir zorluk içerisine girmiştir. Dövizin yükselişi ile ilgili devletin çok etkili bir önlem alamayacağını pandemi döneminde banka kredilerinin ertelenmesi durumunda gördük. Bu süreçte vatandaşa çok bir kolaylık sağlanmadı.”

Nevcihan Acar

“Döviz borcu olanların Allah yardımcısı olsun. Kurlarda çok ciddi bir yükseliş var. Bu yükseliş karşısında dövizle borç ödeyen veya kira ödeyen vatandaşlar çok zor bir süreçten geçiyor. Devlet bu konuda nasıl bir tedbir alır bilmem ancak halkın yararına çalışmalar yapması gerekiyor. Bu ülkede ev alıyorsun dövizle ödüyorsun, kiralar dövize endeksli. Bu nedenle de dövizde yaşanan yükseliş halkın bütçesini olumsuz yönde sarsıyor. Kur sabitleme mi yaparlar bilemem ancak devletten bu konuda bir önlem bekliyoruz.”

Özdeş Karabardakoğlu

“Coronavirüs salgını her şeyde olduğu gibi dövizde de krizlere neden oldu. Döviz borcu olan veya dövize endeksli kirada kalan vatandaşların Allah yardımcısı olsun. Devlet yetkililerinin bu hızlı yükselişle ilgili bir önlem alması gerekiyor ancak içerisinde bulunduğumuz durumda nasıl bir önlem alabilirler bilemiyorum.”



Mehmet Gümüşsoy

“Dövizdeki bu yükselişin Türkiye’ye yönelik oynanan bir oyun olduğunu düşünüyorum. Türkiye’yi yıpratmak için gerek ekonomik gerekse siyasi yönden baskılar uygulanıyor. Tabi ki bu yükseliş döviz borcu olanları olumsuz etkiliyor. Bu nedenledir ki döviz yerine TL ile iş yapılması tercih edilmelidir. Dıştan dövizle gelen ürünleri durdurarak ve yerli üretime destek vererek piyasayı bir nebze de olsa rahatlatabilirler.”

İlhami Güneş

“Yükselişi durdurabilmek için dövizle yurt dışı alışverişini kesmemiz gerekiyor. Dövizin dış baskılar nedeniyle yükseldiğini söylemek mümkündür. Bu konuda döviz üzerinden borcu olan veya dövizle kira ödeyen herkesin Allah yardımcısı olsun. Devlet yetkililerinin de bu konuda halkı rahatlatmak için kalıcı tedbirler alması gerekiyor.”