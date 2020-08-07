Paydaşlarla istişare sürüyor

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars; Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda gelinen son aşama ve yeni görüşleri “paydaşlarla istişare ederek değerlendirmeye” devam ediyor. Baybars, bu kapsamda dün 14.30’da KTMMOB’u ziyaret ederek birlik başkanı Seran Aysal ve birliğe bağlı oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre; Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde gerçekleşen toplantıda oda başkanlarıyla bir araya gelen Bakan Baybars, konuşmasına şöyle başladı; “Ülkede yaşam kalitesinin artması, sürdürülebilir ekonomik gelişme, sürdürülebilir çevre ve ülkenin planlı gelişmesine yönelik birliğinize bağlı tüm odaların koymuş olduğu katkılar için teşekkür ediyorum.”

Baybars, 55/89 Sayılı İmar Yasasının yürürlüğe girmesinden bugüne kadar yasal sorumluluğu İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi’ne verilen ülkenin planlı gelişimi hedefini hayata geçirebilmek için göreve geldikleri günden bugüne kadar çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Baybars, şu anda ana gündem maddesi Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı olsa da aslında bakanlık olarak gündemlerinde artı olarak çalıştayları yapılmaya devam edilen Lefke, Mehmetçik, Dikmen gibi imar planı çalışmalarının olduğunu ve bu çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Birlik Başkanı Seran Aysal’da gündemlerinin ana maddesinin malum üç yıldır üzerinde çalışılan,

27 Aralık tarihinde de önemli bir irade ortaya konarak Birleşik Kurul’dan geçen ve resmi gazeteye yayınlanmak üzere gönderilen bir plan olduğunu ve kendilerine göre bu hazır planın bekletilmekte olduğunu ifade etti.

Aysal, planın yürürlüğe girmesinde siyasi kararında gerektiğini ifade ederek, bundan sonra izlenecek sürecin her ne olursa olsun hukukun üstünlüğü gerçeği ve hukuk devleti olduğumuz bilinciyle yasal mevzuatlar çerçevesinde süreçler neyi gerektiriyorsa o şekilde devam edilmesi taleplerini ileterek, Bakan Baybars’a KTMMOB ile bu istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiği için teşekkür etti.

