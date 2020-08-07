Kuzeyde toplam vaka 163, Güneyde ise bin 208

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 993, Güney Kıbrıs'ta ise 3 bin 486 test yapıldı. Kuzeyde bir, güneyde ise 13 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 163, güneyde ise bin 208’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 993 olduğunu, bir Covid-19 vakasına rastlandığını ve tedavisi tamamlanan 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakanın hava yoluyla ülkeye geldiğini ve Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Pilli’nin açıklamasına göre; toplam test sayısı 77 bin 968’e yükseldi. Toplam 163 olan vakalardan 135’i taburcu edildi, 24’ünün ise tedavisi devam ediyor.

KKTC Corona’da son durum

Toplam vaka: 163

Toplam test sayısı: 77 bin 968

Toplam hasta kaybı: 4

Tedavisi süren: 24

Yoğun bakımda olan: 0

Toplam taburcu edilen vaka: 135

Güneyde 13 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta da son 24 saatte yapılan 3 bin 486 testle 13 yeni Covid-19 vakası belirlendi. Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı bin 208’e yükseldi. Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi, yeni vakaların kaynağını açıkladı. Açıklamada halihazırda teyit edilmiş vakaların temaslarını izleme sürecinde alınan 125 örnekten 3 vaka ortaya çıktığı duyuruldu.

Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan bin 671 numuneden de 4 vaka belirlendiği bildirildi.

Özel girişim yoluyla alınan bin 38 numuneden ise 4 vaka daha tespit edildiği kaydedildi.

Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarları tarafından işlenen 134 örnekten bir, özel grupların kontrolü kapsamında alınan 95 numuneden bir vaka daha tespit edildiği açıklandı.

Güneyde Corona’da son durum

Toplam vaka: Bin 208

Toplam test sayısı: 222 bin 855

Toplam hasta kaybı: 26

Toplam taburcu edilen vaka: 856

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2020, 10:38