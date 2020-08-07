Kirli ilişki

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Lübnan’daki patlayıcıyı Beyrut’a taşıyan gemi sahibinin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı bir Rus olduğunu bildirdi.

Gazete “Geminin Sahibiyle İlgili Herhangi Bir Talep Yok” başlıklı haberinde, geçtiğimiz Salı günü Beyrut’ta yaşanan korkunç patlamanın sebebi olarak gösterilen patlayıcı maddenin, Beyrut limanına 2013 yılının Kasım ayında Ruslara ait olan bir gemiyle geldiğini anımsattı.

Aynı kaynağa göre bunun “Rhosus” isimli gemi olduğunu ve gemiye el konulduğu zaman, sahibinin “Kıbrıs” vatandaşlığına da sahip olan Igor Grechushkin isimli Rus olduğunu kaydeden gazete, Moldovya bayraklı geminin, Batum’dan Mozambik’e 2 bin 750 ton amonyum nitrat götürmekte olduğunu dile getirdi.

Geminin yolda arızalandığını ve Beyrut’taki limanda durduğunu kaydeden gazete, yapılan araştırma sonucunda geminin limandan ayrılmasına izin verilmediğini ve geminin taşıdığı maddeye ise daha sonra imha edilmesi için el konulduğunu belirtti.

Uluslararası haberlere göre, Lübnan güvenlik makamlarının geminin sahibi olan Rus’u Güney Kıbrıs’ta da aradıklarının görüldüğünü kaydeden gazete, bunun Rum Yönetimi makamları tarafından teyit edilmediğini, çünkü hiçbir zaman böyle bir talepte bulunulmadığını ekledi.

Alithia gazetesi ise haberinde, gemiyi Beyrut’ta bırakan Igor Grechushkin’in Limasol’da ikamet ediyor göründüğünü aynı zamanda Güney Kıbrıs’ta bulunan Teto Shipping isimli şirketin son bilinen müdürü olduğunu yazdı.

İnternette yapılan araştırmalarda, Güney Kıbrıs’ta Teto Shipping ismiyle kaydedilmiş bir şirket bulunamadığını belirten gazete, bahse konu kişinin Unimar Servise isimli bir şirkette de müdür olarak görüldüğünü ekledi.

Larnaka’da 8,2 ton amonyum nitrat

Öte yandan gazete, 2015 yılında Larnaka’da ele geçirilen 8,2 ton amonyum nitratın terör amaçlarıyla kullanılmadan önce tarımsal amaçlı gübreye dönüştürüldüğünü yazdı.

Gazete, buna paralel olarak, amonyum nitratı elinde bulundurmakla suçlanan Lübnan asıllı şahsın ise olayın 3 yıl sonrasında serbest bırakıldığını da anımsattı.