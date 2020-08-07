Tatar’a moral oldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa’da partinin ilçe teşkilatlarının da katıldığı kokteylde partililerle bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre; gecede ilk sözü alan UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, gece gündüz demeden çalışarak hep birlikte Genel Başkan Ersin Tatar’ın seçim yarışından zaferle çıkarılacağını söyledi.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de tüm dünyanın Covid-19’la mücadele ederken hükümetin almış olduğu yerinde ve zamanında kararlarla bu sürecin başarıyla yönetildiğini belirtti.

Covid-19’a karşı yürütülen mücadelede elde edilen başarının Dünya Sağlık Örgütü literatürüne girdiğini söyleyen Saner, ekonomide olumlu gelişmeler yaşandığını da ifade etti.

Ersin Tatar da Ulusal Birlik Partisi’nin örgütlü yapısıyla ülkenin siyasi geleceğine şekil vereceğini belirterek, partinin bugünlere kolay gelmediğini kaydetti.

Başbakan Tatar, Covid-19 sürecinde ise alınan tedbirler ve halkın uyumu sayesinde başarının yakalandığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye yapılan maddi yardımlara da değinen Tatar, ekonomik sıkıntıların büyük ölçüde aşıldığını ifade etti.

11 Ekim tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak ise Tatar, kenetlenerek seçimden zaferle çıkılacağına inandığını belirtti.

Tatar, “Cumhurbaşkanlığı makamına Türkiye ile uyumlu çalışacak kişinin gelmesinin önemli olduğunu” da kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2020, 10:39