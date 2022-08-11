Bir rekor daha kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,59 kazançla 2.829,58 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.829,62 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 48,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,97 ve holding endeksi yüzde 1,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,13 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 9,46 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD'de temmuzda yıllık enflasyonun yüzde 8,5 artarak beklentilerin altında yükseliş göstermesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" para politikalarında gevşemeye gidebileceği beklentisi ile pay piyasalarında risk iştahının arttığını söyledi.

Açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.850 seviyesinin direnç, 2.800 ve 2.780 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Altının değeri arttı

Bu arada Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı bir milyon 40 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük bir milyon 26 bin lira, en yüksek bir milyon 40 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1 milyon 40 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 819 milyon 895 bin 482,80 lira, işlem miktarı ise 796,80 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 820 milyon 245 bin 543,62 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya ve IAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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Düşük tazminatları ödenecek

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Haziran ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı bulunan üreticilere 193 bin 320 TL tazminat ödendiğini duyurdu. Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Haziran ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı bulunan toplam 111 üreticiye 193,320 TL tazminat ödendiğini kaydetti. Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını belirten Kızılduman, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceğini bildirdi.