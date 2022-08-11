Uslan İbrahim

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da birçok kez hırsızlık suçu işleyen ve 25 yıl içerisinde 34 tane benzer sabıka kaydı bulunan İbrahim Lekesiz, suçlarına bir yenisini ekledi. Merkezi Cezaevi’nden 5 Ağustos sabahı tahliye olan Lekesiz, 6 Ağustos saat 03.30’da yine aynı suçu işledi. İki ayrı eve giren Lekesiz, ilk girdiği evde fark edilince bir şey çalamadan kaçtı. Ancak ev sahibine yakalanması da Lekesiz’i caydırmadı ve 300 metre ileride başka bir eve girerek, 3 bin 150 TL ile 100 Dolar para çaldı. Yapılan tespit üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Paranın bir kısmı bulundu

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Gökhan Yıldırım, zanlının, 5 Ağustos’ta Merkezi Cezaevi’nden tahliye edildiğini ve 6 Ağustos saat 03.30’da, Gazimağusa’da, Antalyalılar Caddesi üzerinde bir eve hırsızlık maksadı ile girdiğini ancak ev sahibi tarafından fark edilmesi üzerine kaçtığını anlattı. Polis, zanlının, 300 metre ilerideki A.Ö’.ye ait eve girdiğini, 3 bin 150 TL ile 100 Dolar nakit para sirkat ettiğini açıkladı. Zanlının, tespit edildiğini ve çalınan paranın bin 590 TL’sinin cebinde bulunduğunu belirten polis, soruşturmanın zanlının müdahale edebileceği kısmının tamamlandığını bildirdi.

Dışarıda duramıyor

Polis, zanlının 18 aylık hapis cezasını tamamlayarak tahliye olmasının ardından 24 saat geçmeden benzeri suçu işlediğini ve yine bir önceki suçunu da cezaevinden tahliye olduktan sadece 2 gün süre sonra işlediğini anımsattı ve 1997 yılından buyana 34 tane benzeri sabıkası bulunan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 ayı geçmemek şartı ile davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.