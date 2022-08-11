Kurumu zarara sokmayın

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıb-Tek’in yakıt ihalesiyle ilgili olarak basında yer alan; bir firmanın ihaleye teklif vermesinin engellenmeye çalışıldığına yönelik haberlere tepki gösterdi.

Sendika adına açıklama yapan El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, “Sendikamız, hükümeti ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nu hukuk zemininde kalmaya ve Kurumu, dolayısı ile halkımızı zarara sokan keyfi uygulamalarına artık bir son vermeye çağırmaktadır” dedi.

Temmuz ayı başında çıkılan yakıt ihalesi için teklif verme süresinin dolduğunu belirten Tuğcu, durumu yakından takip edeceklerini ve olası hukuksuzluklara karşı sert tepki koymaktan çekinmeyeceklerini ifade etti.

Kurum santrallerinde kullanılmakta olan yakıtın temini için gerekli ihale süreçlerini zamanında başlatmayarak, kurumun, dolayısı ile halkın 100 milyonlarca Türk Lirası zarara uğramasını bilerek ve isteyerek neden olan sorumlular olduğunu savunarak, bunların yargı önünde hesap vermelerini sağlamak için üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını söyleyen Tuğcu; “Sendikamız, elektrik kamu hizmetinin mümkün olan en ucuz fiyata ve kesintisiz olarak halkımıza sunulabilmesi için taraftır. Aksi tutum ve davranışlara karşı meşru her yolla mücadele etme konusunda kararlıyız” dedi.

