Facebook şirketi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da son zamanlarda meydana gelen bisiklet hırsızlıkları ile ilgili olarak, polisin dikkatli takibi sayesinde Bülent Esatoğlu isimli zanlı yakalandı. Facebook sayfalarını takip eden ve Bülent Esatoğlu’nun bisiklet satış ilanını gören Adli Şube ekipleri, bisikletin 4 Ağustos tarihinde çalınan bisiklet olduğunu tespit etti ve zanlının evine baskın yaptı.

Zanlının evinde konu bisikletin haricinde, 2 ayrı bisiklet daha tespit edildi. Bisikletlerin de sirkat edildiği belirlendi. Zanlının cep telefonunu inceleyen polis, fotoğraf galerisinde farklı onlarca bisiklet resmi tespit etti. Zanlı dün tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Facebook’a ilan verdi yakalandı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Gökhan Yıldırım, Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bir apartman önünden 4 ile 5 Ağustos tarihleri arasında çalınan bisikletin resminin zanlı tarafından facebook sitesinde bir sayfada paylaşılarak satış ilanı verildiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, yapılan tespit üzerine zanlının evine baskın yaptıklarını açıkladı.

2 bisiklet daha bulundu

Polis, çalınan bisikletin yanı sıra, ev içerisinde 2 bisikletin daha bulunduğunu ve 3 bisiklete emare olarak el konduğunu bildirdi. Zanlının cep telefonunun incelendiğini belirten polis, fotoğraf galerisi içerisinde farklı onlarca bisiklet resmi bulunduğunu ve konu bisikletlerin de kuvvetle muhtemel çalınarak satıldığını ifade etti. Polis bölgede birçok bisiklet sirkati suçunun olduğunu ve zanlının meselelerle bağlantılarının araştırılacağını kaydetti ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 5 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.