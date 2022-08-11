Gergin anlar yaşandı

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Eğitim Bakanlığı önünde geçtiğimiz hafta sendikaların gerçekleştirdiği eylem sonrasında 22 öğretmen polise ifadeye çağrıldı. Polis 22 öğretmene dava okurken, KTOEÖS ve KTÖS önce Eğitim Bakanlığı, ardından da Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Bakanlık önündeki eylemde Öğretmenler Yasası’nda sendikaların görüşü alınmadan değişiklik yapılması; Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde de öğretmenlere geçtiğimiz hafta yaptıkları eylem nedeniyle dava okunması protesto edildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli memur, elindeki listeden öğretmenlerin isimlerini okudu, içeriye sadece ismi okunan öğretmenler alındı.

Polisteki ifadeden çıkışta 22 öğretmene "polisi görevinden men etme, iterek darp etme" suçuyla itham edildiğini söyleyen Elmalı ve Maviş, öğretmen onuru için hem hukuksal hem de eylemsel boyutta mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Elmalı ve Maviş, bakanlığa girmeyen üyelerine bile dava okunmak istediğini de ileri sürerek, Polis Genel Müdürlüğü'yle bir görüşme talep edeceklerini aktardı.

Elmalı: 55 bin öğrenci biz öğretmenlere emanet

Eylemde açıklama yapan KTOEÖS Genel Başkanı Ozan Elmalı ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu eleştirdi. Elmalı ve Maviş, öğretmenlerle ilgili yasada değiştirilmesini talep ettikleri maddeler bulunduğu, teknik çalışma toplantısına katılmaya hazır olduklarını vurguladı.

İlk sözü alan KTOEÖS Başkanı Elmalı, öğretmenlere dava okunmasının perde gerisinde, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun olduğunu savunarak, “55 bin öğrenci biz öğretmenlere emanet. Eylülde çocuklar okula polis eşliğinde mi girecek? Sayın Bakan eğitimcilerle ilgili çok ağır ifadeler kullanıyor" dedi.

Elmalı, bakanlığın ek bütünleme çalışması başlattığını, öğretmenlerin yaptığı değerlendirmeyi dikkate almayan söz konusu uygulamanın tekrarlanmak istendiğini savundu.

Ozan Elmalı, bin 800’ün üzerinde öğretmen adayının Kamu Hizmeti Komisyonu’nun düzenleyeceği öğretmenlik sınavına katılmak için başvuruda bulunduğunu ancak Eğitim Bakanlığı’nın yanlış bilgilendirmesinden dolayı daha önce sınava katılma hakkı olan öğretmen adaylarının bu yıl sınava katılamayacağını savundu.

Maviş: İstifa da bir erdemdir

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise konuşmasında, “Eğitimin niteliğini, okulların kapasitesini artırmak sorumluluğuzdur. Bakanlık şu an bu sürecin karşısında. Sayın Bakan ya sendikalarla istişare eder ya da sendikaların önünden çekilir… İstifa da bir erdemdir… ” dedi.

Maviş, iki sendikanın Öğretmenler Yasası’nın tamamını görüşmeye hazır olduğunu ifade ederek Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nu yasadaki üç maddeyi cımbızlayarak değişikliği polisi ablukası altında geçirmek, "ben yaparım olur" mantığıyla hareket etmekle suçladı.

Burak Maviş, “Sendikaların olmadığı, heyetlerinin olmadığı yerde kararlar oy birliğiyle değil, siyasi gombinayla alınır. Buna cevabımız eylül ayında açık ve net olacak…” ifadelerini kullandı.

Burak Maviş, bakanlıktaki toplantıya davet edilen öğretmenlerin binaya girişine izin verilmediğini, binaya giren öğretmenlere polisi görevinden men etme ve iterek darp etmekten dava okunduğunu söyleyerek, “19 Temmuz 2011’de KTHY eyleminde kullandığı orantısız güç karşısında kaç polise dava okundu? Eşitlik ve adalet kavramı 19 Temmuz 2011’de yitirildi” ifadelerini kullandı.

