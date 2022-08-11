20 gramı 13 bin TL

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen Metamfetamin türü uyuşturucu maddeyi piyasaya süren şahıs yakalandı.

Operasyonda tutuklanan Mohammad Nadir Karavelioğlu ile Murat Gören’in ifadesi üzerine yakalanan Murat Gören dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 5 Ağustos’ta 45 gram olarak Girne Limanı’ndan ithal ettiğini söylediği aktarıldı. Zanlının getirdiği uyuşturucunun 20 gramını Mohammad Nadir Karavelioğlu’na 13 bin TL’ye sattığını itiraf ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 8 Ağustos 2022 tarihinde saat 18.00 sıralarında Narkotik ekibi tarafından Küçük Kaymaklı’da bir sokakta şüpheli görülen zanlı Mohammad Nadir Karavelioğlu’nun tasarrufunda 17 paket halinde 20 gram Metamfetamin türü uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anımsattı. Polis, zanlı Murat Gören’in de olay mahallinde tespit edilip, tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlı Mohammad Nadir Karavelioğlu’nun ikametgahında yapılan aramada bir buçuk gram ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu ifade etti.

45 gram getirip sattı

Polis, Mohammad Nadir Karavelioğlu ile Murat Gören’in uyuşturucu maddeleri zanlı Mahir Aksu’dan aldığının belirlendiğini açıkladı. Elde edilen bilgi üzerine Mahir Aksu’nun gözaltına alındığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi 5 Ağustos’ta 45 gram olarak Girne Limanı’ndan ithal edip, 20 gramını Mohammad Nadir Karavelioğlu’na 13 bin TL’ye sattığını, 5 gramını aranan bir şahsa verdiğini, 3 gramını da kendisinin içtiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve aranan 3 kişi olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında uyuşturucu suçundan soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

