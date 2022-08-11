Kıb-Tek ödeyecek

Suna ERDEN

Akaryakıt ihalesinde yaşanan krizi nedeniyle zor duruma düşen ve geçtiğimiz Temmuz ayında Güney Kıbrıs’tan enerji almak zorunda kalan Kıb-Tek, 16 günlük elektrik için Rum Elektrik Kurumu’na toplam 5 milyon 876 bin 622 dolar ödeyecek. Bu tutarın yanı sıra 927 bin 503 dolar da KDV ödenecek.

Fatura üzerinde yer alan bilgilere göre; güneyin yenilenebilir enerji projeleri için 67 bin 518 dolar fon ödemesi yapılacak.

Bu ay itibariyle gelen kabarık elektrik faturalarıyla cebelleşen halk, ödeme yapmakta zorlanırken,

Ve Kıb-Tek’in daha ucuza enerji alma imkanı varken bunun geri tepildiği belirtildi.

Türk firması olan Karpowership’in geçtiğimiz haziran ayında Başbakan, Maliye Bakanı’na kilowat başına 15 cente elektrik vermeyi teklif ettiği ancak bunun değerlendirilmeyip güneyden 45 cente alım yapıldığı belirtildi.

Daha ucuza alınabilirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanlarından Hasan Özbaflı, Rum Elektrik Kurumu’na (AİK) ait belgelerle yaptığı paylaşımda elektrik krizinde perde gerisinde yaşananları aktardı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özbaflı, şu noktalara dikkat çekti:

“Uzun zamandır milliyetçi geçinen hükümetin Kıbrıs Türk halkına ihanetini ibretle görmekteyiz.

Türk gemisinden 15 cent teklif varken, elektriği Rum tarafından 45 cente aldılar.

Kuzey, 16 günde Rum’dan çekilen elektrik için 5 milyon 876 bin 622 dolar ödedi. Bunun yanı sıra 927 bin 503 dolar da KDV verildi.

Ayrıca 16 günde güneyin yenilenebilir enerji projeleri için 67 bin 518 dolar fon ödemesi yapıldı.

Oysaki tamamen Türk firması olan Karpowership’ten elektrik için 15 cent teklif verilmişti. Bu teklif Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, o dönem Kıb-Tek’ten sorumlu Maliye Bakanı Sunat Atun, Başbakan Ünal Üstel’e 15 Haziran 2022 tarihinde resmen iletilmişti. Hal böyle iken gizli bir operasyonla Kıb-Tek 45 cent karşılığında Rum Elektrik Kurumundan elektrik aldı.

Böylelikle ülkemizdeki elektrik fiyatlarının astronomik boyutlara çıkmasına sebep oldu.

Güneye ödenen para fakir fukara vatandaşlarımızın faturalarına yansıtılmaktadır.

İnsanlığa sığar mı yaptığınız? Bu düpedüz ihanettir.

Şimdi soruyoruz?

1. Bu yasadışı alımı kimler yapmıştır?

2. Hangi yetki ile yapmıştır?

3. Devletimizin temellerini sarsan bu işlem için kimler direktif vermiştir?

4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’ini Kıbrıs Türk Cemaati statüsüne kimler düşürmüştür?”