İzahat isteniyor

Güney Kıbrıs’ın, Yunanistan’da patlak veren dinleme skandalı üzerine Avrupa Parlamentosu’nun (AP), dinlemeler konusunda Güney Kıbrıs’ı sıkıştırmakta olduğu bildirildi.

Avrupa Parlamentosu dinleme yazılımları Komitesi Başkanı Sophia In 't Veld, Güney Kıbrıs’ta “casus van” skandalıyla ilgili tutuklanan ancak hakkındaki cezai kovuşturma ertelenerek “aklanan” eski MOSSAD ajanı Tall Dilian’a mektup göndererek bir takım sorular yöneltti.

AKEL’li Rum Avrupa milletvekilleri de Rum Adalet Bakanı Stefi Draku’nun, cezaevi müdürü meselesinde dinleme yapıldığını itiraf ettiğine dikkat çekerek, Rum yönetimini sorumlu tuttu, Rum Sözcü ise AKEL’li AP üyelerini, Yunanistan’da cereyan edenlere Güney Kıbrıs’ı karıştırarak popülizm yapmakla suçladı.

Politis’in “AB de Dinlemeler Konusunda Bizi Sıkıştırıyor… Avrupa Parlementosu’ndan Tall Dilian’a Kıbrıs’taki Şirketleriyle İlgili Sorular” başlığıyla manşete çektiği habere göre, Hollandalı Avrupa Milletvekili ve AP dinleme yazılımları komitesi başkanı In 't Veld, Tall Dilian’a mektupla sorular yönelterek izahat istedi.

In 't Veld Dilian’a “Intellexa”nın AB kuralları çerçevesinde işleyen bir şirket olduğunu savunmasına rağmen yapılan incelemelerde Nexa, Wispear/Passitora LTD ve Cytrox ve Senpai gibi bilişim teknolojileri üreten ortaklık şirketi dâhilinde olduğunun saptandığına dikkat çekerek, Intellexa’nın Rum, Yunan, Fransız, Hollanda, Polonya ve diğer AB üyesi ülke hükümetleri ile ilişkisini sordu.

In ‘t Veld Intellexa’nın Wispears/Passitora LTD ve Cytrox Peterbald LTD isimli yan şirketler ile ilişkisini ve bu yan şirketlerin İsrail ile şirket varlığı/ekonomik bağlantısı olup olmadığını sordu. Diğer bir sorusu “Intellexa neden merkezinin AB’de olduğunu ve AB kurallarına uygun işlediğini savunurken, (kısmen) İsrail’de olan şirketlere veya merkezi İsrail’de bulunan yatırımcılara ev sahipliği yapıyor olduğuydu. Kritik diğer bir soru da Predator yazılımını geliştiren Intellexa şirketinin benzeri yazılım olan Pegasus’a sahip NSO ile ilişkisi idi.

Gazete Hollandalı Avrupa Milletvekilinin Dilian’a yönelttiği soruların Güney Kıbrıs’la doğrudan ilgili olduğunu çünkü Dilian’ın Güney Kıbrıs’ta şirket varlığını sürdürdüğünü, “casus van” konusunda Başsavcılığın hakkında cezai kovuşturma başlatılması kararının ertelenmesi ile “aklandığına” dikkat çekti.

Basın toplantısı düzenledi

Habere göre AKEL’li AP üyesi Dimitris Papadakis basın toplantısı düzenleyerek, Güney Kıbrıs’ta kimlerin yasadışı dinleme kurbanı olduğunu, kimlerin Intellexa şirketinden dinleme sistemi edindiği ve Rum siyasi patilerinin bu tür dinleme sistemleri satın aldığı söylentilerinin doğru olup olmadığını sordu.

Şahsının yasadışı dinleme kurbanı olup olmadığı sorulan Papadakis, EDEK milletvekili Kostis Efstathiu’nun “siyasi partiler telefon görüşmelerini dinleme mekanizmalarına sahip olabilir” sözünü hatırlatarak “açıktır ki kişisel düzeyde dinlendiğimize dair bazı şüphelerimiz var” ifadesini kullandı.

Dimitris Papadakis AB’nin Güney Kıbrıs’a, şüpheli şirketlerin faaliyet gösterdiği söylentileri nedeniyle yaptırım uygulayabileceğine de dikkat çekerek “kişisel hakların ihlaliyle bağlantılı ağır bir suçtan söz ediyoruz. Kıbrıs’ta isteyen herkes bu tür yazılımları kolayca edinebilir sözü bile ülkeyi zor duruma sokar” dedi.