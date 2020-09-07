‘Birbirimizi koruyalım’

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Coronavirüs salgınında yaşanan gelişmeler üzerine, vatandaşların daha çok dijital bankacılığa yönelmesini ve mecbur kalmadıkça şubelere gidilmemesini önerdi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İçinde bulunduğumuz dönemde en çok önem verdiğimiz konulardan birisi çalışanlarımızı ve müşterilerimizi virüsten korumaktır. Tüm Bankalarımızın çalışanları, sağlık kurallarını gözeterek, can siperane bir şekilde ihtiyaç duyan tüm sektörlere temel bankacılık hizmetlerini vermek için gayret sarf etmektedir.



Temel finansal hizmetleri verme görevimizi yerine getirirken bekleme hatlarına çekilen çizgiler, teması azaltmak için korunan fiziki mesafeler, şubelere giriş ve çıkışlarda verilen dezenfektanlar, sıra ile içerideki müşteri ve çalışan sayısını kısıtlayarak servis vermeye çalışan bankacılık sektörü virüsün bulaşmasını engellemeyi hedeflemektedir.Hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı için bankalarımıza gelen müşterilerimizin tüm işletmelerde uygulandığı şekilde, maske ile şubelerimize gelmelerini rica ederiz.Maskesiz müşterilerin şubelerimize alınmayacağını üzülerek bilginize getiririz.Zorunlu olmadığınız sürece şubelerimiz yerine tüm bankalarımızın sunduğu digital kanalları, internet şube ve ATM’lerimizi kullanmanızı, gerekli durumlarda Şubelerimize ise randevu alarak gelmeye özen göstermenizi tekrardan hatırlatır, sağlıklı günler dileriz.