Kuzeyde 14, güneyde 2 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 14, Güney Kıbrıs’ta ise 2 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 411, güneyde ise bin 509’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 302 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin havayolu ile ülkeye geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Vakalarla ilgili temaslı takibinin Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından titizlikle yapıldığını belirten Bakan Pilli, pozitif vaka tespit edilen her yerde temaslılara PCR testlerinin yapıldığını, bu konuda bakanlık olarak temaslı takip ekibinin taviz vermeden gece gündüz çalıştığını vurguladı.

KKTC’de Corona’da son durum

Yapılan toplam test sayısı:129.893

Toplam vaka sayısı: 411



İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 280Tedavisi devam eden vaka sayısı:127Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 39Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 88Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: yok

Güneyde 2 vaka

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan toplam 2 bin 150 test sonucunda 2 yeni Covid-19 vakası belirlendi. Böylelikle toplam vaka sayısı bin 509’a yükseldi.