Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Ersin Tatar, pandemi süreciyle ilgili hükümete yöneltilen eleştirilere katıldığı bir organizasyonda cevap verdi.

Pandemi sürecini ekonomi ile birlikte götürmek zorunda olduklarını ifade eden Tatar, “Kim bana tamamen kapanmalıyız derse o dürüst değildir. Devletin sorumluluğunu taşıyoruz. Karar alırken insanımızın geleceğini düşünüyoruz. Kimse merak etmesin” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa’da çeşitli etkinliklere katıldı.

Sabah saatlerinde Akhataylılar Derneği’nin organizasyonuna katılan Tatar, ardından da KKTC Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile bir araya geldi.

Tatar’a bazı bakanlar, milletvekilleri, UBP Gazimağusa Örgütü temsilcileri eşlik etti.

Etkinliklerde yapılan konuşmalarda, Başbakan Ersin Tatar’ın ziyaretinden duyulan memnuniyet ifade edilirken, TC-KKTC birlikteliğine ve işbirliğine karşı oynanan oyunlara karşı birlikte dur denileceği mesajı verildi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan Ersin Tatar da, seçim sürecinde kendisine yönelik ilginin her geçen gün arttığına işaret ederek, başarıyı UBP ve halkla birlikte yakalayacaklarını vurguladı.

Pandemi sürecini ekonomi ile birlikte götürmek zorunda olduklarını ifade eden Tatar, “Kim bana tamamen kapanmalıyız derse o dürüst değildir. Devletin sorumluluğunu taşıyoruz. Karar alırken insanımızın geleceğini düşünüyoruz. Kimse merak etmesin” ifadelerini kullandı

UBP’nin gelmesini sağlamak elimizdedir



Tatar, “Halkın refah ve esenliğini artırabilmek yanında, bağımsızlık, özgürlük ve onurlu bir yaşamı, yani bize yakışanı hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.Bazı kesimlerin, ekonomik ve pandemi ile ilgili tartışmaları siyasi amaçlı gündeme getirmeye çalıştığına işaret eden Tatar, “Sıkıntılara rağmen, esas olan devlettir esas olan KKTC’dir. Şu anda önümüzde çok önemli bir seçim vardır. Yıldönümümüzde sandığa gidip mührü vuracağız, geleceğimize sahip çıkacağız. Tarihi bir başarı bizim elimizde. O makama tekrar UBP’nin gelmesini sağlamak elimizdedir” şeklinde konuştu.Gençlere hitap ettiÖte yandan UBP Gençlik Kolları, Girne'de Acapulco Otel'de ülke genelinden gençlerle düzenlediği geniş katılımlı çalıştayda Cumhurbaşkanlığı Seçim Sürecini masaya yatırdı.Çalıştaya UBP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Ersin Tatar da katılarak, gençlere hitap etti.Gençler Ersin Tatar'ı yeni seçim şarkısı ve sloganlarla karşılarken, konuşması sırasında “Tatar Saraya” diye alkış tuttu.Ulusal Birlik Partisi'nin yıllardır gençlerin verdiği güç ve motivasyonla çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Ersin Tatar, Gençlik Kolları'nın UBP için “geleceği şekillendirici güç” olduğunu vurguladı.Tatar, “ Sadece sizler değil, bu ülkenin bütün gençleri, bizim geleceğimizdir. Bu ülkenin geleceğidir. Onların başarısı, onların fikirleri geleceğimize ışık tutuyor. Geleceğimize umutla bakmamızı sağlıyor” dedi.