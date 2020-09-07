İkinci tura kalacağına inanıyor

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı seçildikten sonraki hedefinin ülkede yaşanan kurumlar arasında diyalog eksikliği ve karmaşayı toparlamak olduğunu söyleyerek, seçimlerde ikinci turu göğüsleyebileceğine inandığını ifade etti.

Seçim ofisinden verilen bilgiye göre; Denktaş, Kıbrıs İş İnsanları Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği’nin (KİYED) geleneksel olarak düzenlediği sohbet toplantılarına katılarak, adaylık vizyonunu anlattı.

Denktaş, buradaki konuşmasında, adaylık sürecine geç başlamasına rağmen yaptığı ziyaretlerde kendisine karşı olan desteği gördükçe bu yarışta daha da cesaretlendiğini söyleyerek, ülkedeki dağınıklığı gördükten sonra aday olmaya karar verdiğini ifade etti.

Denktaş, Cumhurbaşkanı seçildikten sonraki hedefinin ülkede yaşanan kurumlar arasında diyalog eksikliği ve karmaşayı toparlamak olduğunu söyleyerek, seçimlerde ikinci turu göğüsleyebileceğine inandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlarının iç konulara müdahale etmeye yetkisi olmadığını ancak etkisinin çok büyük olduğunu kaydeden Denktaş, bu etkiyi kullanmak suretiyle iyi diyalog içerisinde istişare içerisinde bu yolu yürümek istediğini kaydetti.



Muhalefet Milletvekili olarak söylediklerini hükümetin çok dikkate almadığını dile getiren Denktaş, oysa bugün bambaşka bir noktada olunabileceğini belirtti.KİYED adına konuşma yapan Erdil Nami’nin de sohbet toplantılarının konuğu olduğu için Denktaş’a teşekkür ettiği ifade edildi.

Atletleri kutladı

Bu arada Denktaş, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda dereceye giren KKTC’li atletlerin başarısından dolayı mesaj yayımladı.

Denktaş, mesajında “Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonasında Buse Savaşkan, Tuğba Aydın ve Yiğitcan Hekimoğlu, Kıbrıs Türk gençlerinin azmetmeleri ve desteklenmeleri halinde neler yapabileceklerini bizlere gösterdi” ifadelerini kullandı.

Serdar Denktaş, başarı elde eden atletleri tebrik etti ve genç atletlere hangi görevde olduğuna bakmaksızın destek olma sözü verdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2020, 10:11