Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı

Türkiye ve KKTC tarafından dün icra edilmeye başlanan “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” 10 Eylül’e kadar sürecek.

Tatbikatla ilgili açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar da, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı için başarılar diledi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilecek tatbikat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edilecek.

Her yıl planlı olarak yapılan “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.



Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek.

Oktay, Doğu Akdeniz mesajı verdi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir” açıklamasında bulundu.

Oktay, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen Akdeniz Fırtınası tatbikatı KKTC’de başlamıştır” dedi.

Fuat Oktay, “Doğu Akdeniz’de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türkü'nü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tatar başarı diledi

Başbakan Ersin Tatar da "Bizler, barıştan, uzlaşmadan, dostluktan yanayız ama hakkımızı, hukukumuzu korumakta da kararlıyız" açıklamasında bulundu.

Tatar, dün başlayan ve 10 Eylül'e kadar sürecek "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" için başarılar diledi.