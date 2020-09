Bir günde 580 iptal

Çiğdem AYDIN

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Diyalog’a yaptığı açıklamada, hükümetin almış olduğu son kararları eleştirdi. Gerek turizm, gerekse eğitim sektörünün bu kararlar yüzünden ciddi sıkıntılar yaşayacağını belirten Çağıner, 20 bini aşkın sektör çalışanını, ayrıca ülke ekonomisini zor günlerin beklediğini ifade etti.

Çağıner, kendilerine bağlı seyahat acentesinin bir gün içinde 580 oda iptali aldığına dikkat çekti.

Çağıner, Diyalog’un sorularını şöyle yanıtladı:

Soru: Hükümetin karantinalı girişlerle ilgili son kararını nasıl karşıladınız? Bu karar KKTC turizmini nasıl etkileyecek?

Çağıner: Bu karar sadece turizmin değil, yükseköğretimin de önünü kesmiştir. Sorunlara çözüm bulmak yerine giriş kapılarını kapatmak dünyada en son çaredir. Bunun nedeni seçim baskısıdır. Gerek iktidarın içindeki tartışmalar gerekse insanlara düzgün açıklama yapılmaması ve kamuoyunun bir takım tepkileri bu kararlara neden olmaktadır. Hükümet edenlerin ara çözümler uygulaması mümkündür ama sosyal medyada kabul görmeyeceği inancıyla hareket ediyor. Bu karar ‘kapatayım da kurtulayım’ kararıdır. Bu hem turizmi hem yükseköğretimi sadece şimdi değil ileriki zamanlar için de ciddi şekilde etkileyecektir.



Gerek turizm, gerekse yükseköğretimden etkilenen esnaf ve çalışanlar için ekonomik maliyet düşünülmemeli. Bu iki sektörde istihdam edilen 20 bin insan vardır. Ayrıca esnaf ve onların etkilediği alanlarla beraber maliyetini toplum ödeyecektir. Şu anda muhalefettekiler de, iktidardakiler de, aday adayları da hükümetin başındakilere baskı yapıyor. Onlar da bu süreci tam olarak yönetemedikleri için iki de bir karar değiştiriyor. Otelci veya turizmci olarak ‘bırakalım herkes kontrolsüz bir şekilde gelsin, bulaşsın’ diye bir şey kesinlikle savunmuyoruz. Burada iki hata vardır; birincisi toplumun her şeyi casinocuya, turizmciye bağlaması, ikincisi de yönetimin bunu daha iyi yönetmesiydi.Hükümet bunu tek başına yapamaz. Bir ülkedeki kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleri herkesin destek olması gerekiyordu. Bu sadece hükümetin sorunu değildi. Bu bir pandemidir. ‘Turizmi, yükseköğretimi keselim, turist de öğrenci de gelmesin, geri kalanlar da hayatlarına eskisi gibi devam etsin’, böyle bir şey olamaz. Dünyada bu böyle değildir. Turizmden fayda gören, maaş çeken 20 bin tane insan vardır. Bunların akıbeti ne olacak, bunun empatisini kim yapacaktır. ‘Açalım kapıları kontrolsüz insan gelsin demiyoruz’ bulaşın olmamasının en iyi yöntemi insanların kurallara uymasıdır. Dünyayı global olarak saran bir pandemide herkesin önce kendi üzerine düşeni yapması gerekiyor. ‘Biz gündüz maske takmayız, akşamları da yer içer eğleniriz, gerisi bizi ilgilendirmez’ diyeceksek bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu dönemde turizmcilerin hemen her konuda günah keçisi ilan edilmesi bizleri derinden üzüyor.Soru: Genel olarak otellerin durumu nedir? Kaçı açık? Bu şartlarda faaliyetlerine devam edebilecekler mi?Çağıner: Bu vakitten sonra oteller kapanacaktır. Bu alınan kararla otele müşterileri gelmeyecektir. Geçtiğimiz sürede otelcilik sektörü çok hassas davranmıştır. Hiç otel kaynaklı bir bulaş olmamıştır ama bunun bedeli yine turizm sektörü ve bu sektörde çalışanlara çıkarılmıştır. Daha farklı alınması gereken önlemler vardı ancak o önlemler alınmadı. Hem gelen insanları hem de turizmcileri cezalandırdık.Soru: Üç günlük girişlere karantina yok diye bunu casinolara teslimiyet ilan edip saldıranlar var! Ne dersiniz?Çağıner: Alınan ve alınmayan her kararın turizme, casinoya indirgenmesi bizim için üzücü bir noktadır. Sadece turizm ekonomisini casinoya indirgemek doğru değildir. Turizm işi ile meşgul olan, casino işleten, vergisini veren, istihdam yaratan hem yatırımcısını hem de çalışanını ve bunlara hizmet veren sektörleri aşağılanması anlamına gelmektedir. Bu kolay Alınmış kararı casinoculuğa indirgemek işin kolay yoludur. Bunun etrafında insan toplamak taraftar bulmak daha kolaydır. Casino sektörü üzerinden‘Onu da kapatalım, bunu da kapatalım’ siyasi yürütülmektedir. Ben ayrıca acente işi yapıyorum; geceden sabaha kadar 580 turist rezervasyonunu iptal etti. Bunlar sadece turistti, yani casino müşterisi değildi. Ancak bazıları sadece casinoya gelindiğini öne sürüyor. Turistin geldiğini düşünmüyor.