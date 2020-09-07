Arıklı eve kapandı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kadın Kolları Başkanı Ayfer Altıncuoğlu ve Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç’ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. YDP, seçim çalışmalarını 10 gün askıya aldı.

Genel başkan Erhan Arıklı ve beraberindeki temaslılar 10 gün boyunca evde izole olacak.

Bu arada YDP Kadın Kolları Başkanı Altuncuoğlu'na Covid-19 teşhisi konmasının ardından oğlu Kazım Altuncuoğlu sosyal medyadan açıklama yaparak, aile üyelerinin test sonuçlarının negatif olduğunu belirtti. Kazım Altuncuoğlu, annesinin dün akşam taburcu edilerek, karantina oteline yerleştirildiğini de açıkladı.

Seçim çalışmaları askıya alındı

YDP’de iki kişide Coronavirüs çıkmasının ardından genel başkan Arıklı ve diğer partililer kendisini izole etti.

Diyalog’a açıklama yapan parti genel başkanı Erhan Arıklı, tüm seçim çalışmalarını askıya aldıklarını, 10 gün boyunca evde izole olacaklarını kaydetti.

Arıklı, “İki arkadaşımız pozitif çıktı, kendimizi evde izole ediyoruz. 10 gün süreyle tüm çalışmaları asıya aldık. Çalışmalarımıza sosyal medya, basın-yayın yoluyla sürdüreceğiz” dedi.

Arıklı, şunları belirtti: “Testleri pozitif çıkan her iki arkadaşımızın da sağlık durumları gayet iyidir. Arkadaşlarımızın eşleri ve yakınlarının testleri ise negatif çıkmıştır.



Geçtiğimiz Cuma günü artan bulaş dolayısı ile çalışmalarımızı 10 gün süre ile askıya almıştık.Ben dahil diğer bütün ekip arkadaşlarımızın durumu gayet iyidir.Yayınladığım parti içi bildiride bütün arkadaşlarımızın kendilerini bu süre içerisinde izole etmelerini rica ettim.”Pozitif vakaların çok sayıda temaslısı olduğuyla ilgili iddiaları da yanıtlayan Arıklı, “Bu arkadaşlarımızdan biri Türkiye’deydi, 28 Ağustos’ta çalışmalarımıza katıldı” dedi. Arıklı, söz konusu pozitif vakaların temaslılarına ilişkin 30 civarı kişiye tarama yapıldığını da sözlerine ekledi.

Kazım Altuncuoğlu: Aile üyelerimizin test sonucu negatif

YDP Kadın Kolları Başkanı Ayfer Altuncuoğlu'na Covid-19 teşhisi konmasının ardından oğlu Kazım Altuncuoğlu sosyal medyadan açıklama yaparak, aile üyelerinin test sonuçlarının negatif olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve test sonuçlarını yayımlayan Kazım Altuncuoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Annemiz Ayfer Altuncuoğlu Covid - 19 pozitif olduğu tespit edilerek, geçtiğimiz Cuma günü hastaneye kaldırıldı. Şu an durum gayet iyi. Annemiz hastaneden taburcu edilip karantina oteline sevk edildi.

Aynı evde yaşayan babam ve kız kardeşim de tedbir amaçlı öğrenci yurduna yerleştirildiler. İkisinin de testleri negatif. Ayrıca eşim ve benim de temasımız olmadığından testlerimiz negatiftir. Temaslılarına bilgi alınır alınmaz haber verilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2020, 10:26