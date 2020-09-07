Polis iddiaları araştıracak

Suna ERDEN

Girne’de faaliyet gösteren bir otelin casinosunda oyun oynamadan elde ettiği çipleri kasada bozdurmaya çalışan İsmail Coşkun şikayet üzerine tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının oyun oynamadan elde ettiği çipleri kasada nakite çevirmeye çalışırken yakalandığı belirtildi. Soruşturma başlatıldığı, zanlının oyun çiplerini hangi şekilde temin ettiğinin araştırılacağı kaydedildi.

Polis, 5 Eylül 2020 tarihinde saat 21.00 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir otel tarafından yapılan şikâyette, casinolarına müşteri olarak gelen zanlı İsmail Coşkun'un bin dolarlık oyun çipi satın aldığına, 560 dolar kazandığına, fakat kasaya gittiği zaman 3 bin 50 dolarlık çipi bozdurmaya çalıştığına dair bilgi aldıklarını söyledi.



Alınan şikâyet üzerine Adli Şubeye celp edilen zanlının sorgulandığını kaydeden polis, bozdurmaya çalıştığı bin 500 dolarlık çipi casinonun tuvalet kısmında bularak aldığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.Polis soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde zanlının 4 Eylül 2020 tarihinde 950 dolarlık çip satın aldığını, 450 dolarlık oyun oynadığını kasada ise 4 bin 150 dolarlık çipi nakide çevirdiğinin tespit edildiğini belirtti.Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini, zanlının çipleri nasıl temin ettiğinin araştırılacağını belirterek, 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.