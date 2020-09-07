Ülkede kaos var

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Pandemi sürecinin iyi yönetilmemesinden dolayı son derece sıkıntılı bir noktaya gelindiğini” söyledi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre; Erhürman önceki gün Mutluyaka, Mormenekşe ve Yeniboğaziçi’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin iyi yönetilmediğini savunan Erhürman, en başta ‘karantinasız giriş yaptırmayın’ uyarısında bulunduklarını ancak bunun dikkate alınmadığını söyledi.

Erhürman, “Turist getireceklerini söyleyerek açtılar. Ne oldu? En kalabalık otelin doluluk oranı yüzde 20’yi geçemedi. Sağlığı da, ekonomiyi de, eğitimi de kaosa soktular. Öngörüsüzlük, hesapsızlık maalesef hat safhada” dedi.

Pandemi sürecinin iyi yönetilmediğini, bundan dolayı da son derece sıkıntılı bir noktaya gelindiğini ifade eden Erhürman, “Sürecin yönetilmemiş olması bizi maalesef duvara doğru götürüyor” dedi.

Ekonomik kararları eleştirdi

Pandemi sürecinde hükümetin ekonomik kararlarını da eleştiren Erhürman, ilk günden itibaren özel sektörü, hayvancıyı, çiftçiyi, ulaşım sektörünü desteklemek gerektiğini savunduklarını söyledi.



Erhürman, “Bu sektörleri desteklemek maliyeyi de desteklemektir. Çünkü onlar kazanırsa, onların vergileriyle maliye de gelir elde edecek. Ama hükümet dinlemedi, anlamadı, yapmadı. Geldiğimiz noktada binlerce yeni işsiz ve evine ekmek götüremeyen insanımız var” dedi.Erhürman, Ekim ayında seçilecek Cumhurbaşkanı’nın kucağında pandemi, ekonomi, eğitim ve Doğu Akdeniz gibi önemli sorunlar bulacağını ifade etti.Erhürman, “Cumhurbaşkanı olacak kişi, aynı anda hem Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakereleri sonuca ulaştırmak için uğraşacak, aynı anda Maraş’ın uluslararası hukuka uygun olarak açılmasından, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’ne, sporcularımızın yurt dışına çıkmasından, Yeşil Hat Tüzüğü’nün sınırlarının genişletilmesine kadar her alanda aralıksız dışarıyla bağlantı kuracak” dedi.

Vizyonunu bugün açıklayacak

Bu arada Erhürman, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili vizyonunu bugün açıklayacak.

CTP’den verilen bilgiye göre; etkinlik “Doğrusu Geliyor” adıyla Lefkoşa Büyük Han’da saat 20.00’de başlayacak. Etkinliğe Coronavirüs önlemleri nedeniyle davetler sınırlı sayıda yapıldı.

Gecede Tufan Erhürman’ın da rol aldığı Kıbrıs’a özgü yeni bir şarkının klibi ilk kez gösterilecek.

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın da konuşma yapacağı ‘Doğrusu Geliyor’ etkinliği Genç TV, Kanal SİM, tv2020 ve Kanal T kanalları ile Kıbrıs Postası ve Haber Kıbrıs internet sitelerinden yayınlanacak.