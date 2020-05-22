Bonzai satan Talat Yapıcı teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’da kaza yapmış aracın içerisinde baygın bulunan ve yapılan üst aramasında uyuşturucu bulunarak tutuklanan Haytham Almukddad’a, 3 gram Bonzai’yi 300 liraya satan zanlı Talat Yapıcı hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Haytham Almukddad’ın 9 Mayıs tarihinde saat 01.30 sıralarında Lefkoşa’da trafik kazası yaptığını, ardından bayıldığını söyledi.

Devriye gezen ekipler tarafından araç içerisinde baygın bulunan Haytham Almukddad’ın üzerinde arama yapıldığını belirten polis, 2 gram sentetik cannabionid (Bonzai) ile 42 adet yeşil reçeteye tabi hap bulunduğunu anımsattı.

Polis, gözaltına alınan zanlının ifade verip, uyuşturucu maddeyi 8 Mayıs’ta Talat Yapıcı’dan 3 gramını 300 TL’ye satın aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, soruşturma amaçlı 10 gün tutuklu kalan Haytham Almukddad’ın geçtiğimiz hafta teminat ile serbest kaldığını anımsattı.

Yapıcı, kendi teslim oldu

Polis, aranan şahıs ilan edilen Talat Yapıcı’nın ise 18 Mayıs tarihinde teslim olduğunu söyledi. Zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.



