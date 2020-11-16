Niyetini söylemedi

KKTC’ye ithali yasak 258 adet av fişeği ile ülkeye giriş yapmaya çalışan Soterios İoannou Metehan Sınır Kapısı’nda gözaltına alındı.

Hakkında “kanunsuz patlayıcı madde ithali ve tasarrufu” suçlarından soruşturma başlatılan Rum uyruklu zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 14 Kasım 2020 tarihinde, saat 15.00 sıralarında Metehan Kapısı’ndan KKTC’ye geçen Soterios İoannou’nun kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 258 adet av fişeği tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının gözaltına alındığını, soruşturma başlatıldığını ve av tüfeği fişeklerini ne amaçla ithal ettiğinin araştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, zanlının soruşturma aşamasında 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.