Büyük başarı

Ömer KADİROĞLU

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan 100 yataklı Acil Durum Hastanesi dün hizmete açıldı.

500 işçi ile 24 saat çalışma sonucu 45 günde tamamlanan hastanenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptı. Açılış göreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa’ya 500 yataklı bir hastane yapılacağını ifade ederek, modern mimari anlayışıyla tasarlanmış, her türlü tanı ve tedavi birimlerini barındıracak bir hastanenin KKTC’ye kazandırılacağını söyledi.

Erdoğan, KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümünde burada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Kardeşim Ersin Tatar’a misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.

Salgından dolayı dünyadaki tüm ülkelerin zor bir süreçten geçtiğini, hastalığın dalgalar halinde devam ettiğini ve başta Avrupa olmak üzere vaka ve kayıplarda ciddi rakamlara ulaşıldığını ifade eden Erdoğan, dünyada aşı çalışmaları devam ederken, Türkiye olarak kendilerinin de yerli aşıyı geliştirmek için yoğun çaba içerisinde olduklarını ve salgınla mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Erdoğan, Türkiye olarak bu süreçte başarılı bir imtihan verdiklerini, sağlık altyapısı ve sosyal güvence sayesinde halkı hastalıkla mücadelede yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Salgın döneminde dünya ülkeleri ile dayanışma içinde olduklarını, din, dil, ırk, bölge ayrımı göz etmeden dünyanın her yerine malzeme gönderdiklerini, salgın döneminin en başından itibaren KKTC’nin de her türlü yanında olduklarını ve destek sağladıklarını belirten Erdoğan, KKTC’ye bu dönemde 149 milyon TL katkı yaptıklarını, Tatar başkanlığında da bu sürecin başarıyla yürütüldüğünü kaydetti.

Dayanışma sürecek

Erdoğan, Tatar ve ekibini tebrik ederek, salgın dolayısıyla vefat edenleri rahmetle andı, tedavisi sürenlere acil şifalar diledi.

Bu hastanenin KKTC ile dayanışmanın en iyi nişanesi olduğunu ifade eden Erdoğan, açılışının da KKTC’nin kuruluş yıldönümü gibi önemli bir güne denk gelmesinin ayrıca önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan, hastane ile birlikte KKTC’ye 5 adet de ambulans hediye ettiklerini ifade ederek, 100 yataklı acil durum hastanesinin Kıbrıs Türküne hayırlı olmasını temenni etti.

“KKTC ile gönül birliğimiz kardeşlik olmasa bu hastaneyi 45 günde tamamlayamazdık” diyen Erdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti, bundan sonra da KKTC ile sağlık alanında dayanışma içinde olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Müjdeyi verdi

Erdoğan, Lefkoşa’ya 500 yataklı bir hastane yapılacağını ifade ederek, modern mimari anlayışıyla tasarlanmış, her türlü tanı ve tedavi birimlerini barındıracak bir hastanenin KKTC’ye kazandırılacağını söyledi.

Türkiye’deki şehir hastaneleri standardında, muhteşem bir eserin KKTC’ye kazandırılacağını ifade eden Erdoğan, Kıbrıs Türk halkına yaraşır bir hastanenin açılışını yapmaktan duyduğu onuru dile getirdi, ülkeye ve Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Tatar Türkiye’ye teşekkürlerini sundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, bu muhteşem açılışta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Covid-19 döneminde Başbakanlık görevinde bulunduğunu ve bu süreçte alınan kararlar, yapılan çalışmalar ve tedbirleri anlattı, bu süreç içerisinde kendilerine destek olan Türkiye’ye teşekkürlerini sundu.

Tatar, Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Koca’ya teşekkürlerini sunarak, hastanenin ortaya çıkmasında Erdoğan’ın katkısının sonsuz olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, süreci iyi yönettiklerini ve başarıyla sürdürdüklerini ifade ederek, bu hastane ile KKTC sağlık sisteminin daha da güçlendiğini vurguladı.

Tatar, Erdoğan’a hitaben “Sayın Cumhurbaşkanı, biz her zaman beraberiz, etle tırnak, bizi kimse birbirimizden koparamaz, birlikte çok daha güçlü olalım” dedi.

Koca: 500 yataklı hastane hızla yapılacak

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, tüm şehitleri yad etti. Koca, Covid-19 pandemisinin tüm hızıyla sürdüğünü, tüm dünyada ülkelerin sağlık sistemlerini olumsuz etkilediğini anlattı.

Koca, Türkiye’nin pandemi ile mücadelesini, bu süreçte KKTC ve Kıbrıs Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve her türlü tıbbi ekipman ile altyapı desteği verdiklerini anlattı.

Lefkoşa’da 500 yataklı hastanenin yapım ihalesinin de hızla tamamlanıp inşaatına başlanacağını ifade eden Koca, hastanenin, Kıbrıs Türk halkına hak ettiği sağlık sistemini sunacak bir altyapıda olacağını kaydetti.

Acil Durum Hastanesi’nin Türkiye’de iki tane yapıldığını, üçüncüsünün KKTC’de açıldığını ve kalıcı bir hastane olacağını ifade eden Koca, hastanenin teknik altyapısı ile ilgili bilgi verdi ve 100 yataklı, 6 ameliyathaneli olduğunu anlattı.

Koca, bu hastanenin KKTC sağlık sistemini güçlendireceğini ifade ederek, her iki hastanenin de KKTC ve halkı için önemli bir sağlık altyapısı oluşturulacağını vurguladı.

Tüm dünyanın salgının en erken zamanda üstesinden gelmesi temennisinde bulunan Koca, herkesin tedbirlere uymaya devam etmesini istedi ve hastanenin hayırlı olmasını temenni etti.

Pilli: Proje devam ediyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, dünyada ülkelerin sağlık sistemlerini çökerten salgına işaret ederek, KKTC olarak salgınla mücadele ettiklerini ve salgının ortaya çıktığı günden bugüne Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle sağlık sistemini, sağlık çalışanlarının da özverili çalışmalarıyla kendilerini geliştirdiklerini ve bugünkü başarıya ulaştıklarını anlattı.

Ülkede salgının kontrol altında tutulduğunu, Avrupa’nın en iyi durumunda olduklarını hatta dünyada ilk 10’da olduklarını söyleyen Pilli, halkın desteği ve hasta takip ekiplerinin bunda çok önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Pilli, hastanenin bu başarıya rağmen en acil ve gerekli ihtiyaç olduğunu ifade ederek, bu hastanenin, bu eserin ortaya çıkmasında gösterilen kararlı duruşa teşekkür etti ve bu hastanenin iki ülkenin bir ve beraber olduğunun nişanesi olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve tüm yetkililerine teşekkür eden Pilli, hastanenin her türlü teknolojik altyapıya sahip olduğunu belirterek, konuklara hastane altyapısı ile ilgili bilgi verdi.

Lefkoşa’da 500 yataklı devlet hastanesi yapımı projesinin de devam ettiğini ifade eden Pilli, bu hastanenin de ortaya çıkması ile KKTC’nin sağlıkta çağ atlayacağını ve önemli bir sağlık altyapısına kavuşacağını kaydetti.

Pilli, hastanenin KKTC’ye kazandırılmasında emeği ve katkıları olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Erdoğan ile Tatar, iki ülke Sağlık Bakanları ve diğer konuklarla birlikte kurdeleyi kesti.