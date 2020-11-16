Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri anıldı

Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri, Geçitkale Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Törenlerin anıta sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende konuşan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, EOKA’nın Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak amacıyla katliamlar yaptığını anımsattı.

Öztaş, Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile birlikte ortaya koyduğu azim ve irade sayesinde gerçekleşen 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın Kıbrıslı Rumları da EOKA katliamından kurtardığını ve faşist cunta idaresindeki Yunanistan’a da özgürlük getirdiğini kaydetti.

Öztaş, özgürlük ve bağımsızlık uğruna şehit düşenleri rahmet ve minnetle anarak konuşmasını tamamladı.

15 Kasım 1967’yi yaşayan Güner Sönmezkale’nin anısını kızı Leman Baykal’ın aktarmasının ardından tören, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğrencisi Sahrenur Sonbaş’ın “Mehmet Emin Destanı” isimli şiiri okumasıyla devam etti.

Anma töreni, şehitler için dua okunmasıyla tamamlandı.