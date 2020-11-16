Bir milyar Euro’luk proje

Rum Bakanlar Kurulu’nun, turizm kenti Larnaka’da Liman ve Marina Gelişim Projesi’ni onayladığı bildirildi.

Ocak ayında başlaması beklenen büyük projenin 15 yıl sürmesi ve toplam maliyetinin bir milyar Euro olması, her yıl 120 milyon Euro kar getirmesi bekleniyor.

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Rum Bayındırlık Ulaştırma ve İletişim Bakanı Yiannis Karousos, “Bakanlar Kurulu ülkemizin en önemli projelerinden birinin imzalanmasına, Larnaka liman ve marina bölgesinin geliştirilmesine onay vermiştir” dedi.

Karousos, proje yatırımlarının bir milyar Euro olması ve istihdam sağlayacak olmasının yanı sıra ülkeye tamamen geliştikten sonra yılda 120 milyon avroyu aşan bir mali kar sağlamasının beklendiğini duyurdu.

Anlaşmanın gelecek günlerde ihaleyi kazanan sırasıyla İsrail ve Kıbrıslı yatırımcılar Eldeman Holding BV ve Kıbrıs Alexandrou Corporate Services Ltd. Konsorsiyumu ile imzalanacağını açıklayan Bakan Karousos, yatırımların içerisinde limanın genişletilmesi, marinanın iyileştirilmesi, sosyal ve kültürel faaliyet alanlarını, hastane ve eğitim merkezlerini, ayrıca yeşil alan ve yaya kaldırımlarını içeren alanın geliştirilmesi bulunduğunu belirtti.