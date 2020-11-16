Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki akşam meydana gelen olayda parkta oturan 17 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Heran Taşkıran (43) şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Zanlının 17 yaşındaki kızın yanına gidip isteği dışında bacaklarını okşadığı belirtildi. Olay esnasında zanlının aşırı derecede alkollü olduğu da kaydedildi.

Mahkemede konuşan zanlı ise “Elim değmiş olabilir. Kötü bir niyetim yoktu” şeklinde savunma yaptı.

Parkta cinsel saldırı

Soruşturmayı yapan polis, olayın 14 Kasım 2020 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa'da Marmara Parkı içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, 234 promil alkol tesiri altında olan zanlının park içerisindeki bankta oturan E.K.’nin (K-17)

sol bacağını sıkıp okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

İncelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, ayrıca zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nden kontrolden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Polis, yapılacak soruşturma aşamasında zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Bir daha olmaz

Mahkemede söz alan zanlı ise iddialara karşın “Yalnız gördüm bayanı. Elim değmiş olabilir. Kötü bir niyetim yoktu. Tutuklanmak istemiyorum, engelli maaşı alıyorum. Kapalı alanda kalamıyorum. Bir daha olmaz” şeklinde savunma yaptı. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 11:31