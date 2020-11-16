37’nci yıl gururu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıldönümü ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Evler, binalar, caddeler KKTC ve Türkiye bayraklarıyla süslendi. Belediyeler gün dolayısıyla birçok önlem alırken, başkent kırmızı beyaza büründü.

Lefkoşa’daki ilk tören Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 11.00’de gerçekleştirildi.

Törende, anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek, anıt özel defteri imzalandı.

Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Tören, çelenklerin anıta sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından anıt özel defterinin imzalanması ile tamamlandı.

Törene, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar ve diğer yetkililer katılırken, Türkiye'den ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve diğer yetkililer yer aldı.

Erdoğan: Şehitlerimizin emaneti

Cumhurbaşkanı Erdoğan anıt özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37'nci kuruluş yıldönümünde kardeşlerimizin sevincine ortak olmak üzere huzurunuzdayız.

Kardeşlerimizin ve bağımsızlığımızın timsali olan ay yıldızlı bayrağımız Mücahit'lerin ve mehmetçiklerin uğruna canlarını feda ettiği bu topraklarda hamdolsun bugün yan yana gururla dalgalanıyor.

Kıbrıs Türk halkı Anavatan Türkiye'nin ve Türk milletinin de güçlü destekleriyle artık çok daha güvenle ve umutla bakıyor.

Şehitlerimizin emaneti olan milli davamız Kıbrıs'a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

Dört bir yanda tören düzenlendi

Değirmenlik’te de kutlama yapıldı; Atatürk Büstü önünde saat 08.30’da gerçekleştirilen tören, protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma Piyade Teğmen Seçkin Uğur tarafından yapıldı. Değirmenlik Lisesi öğretmenlerinden Cavidan Selçuk günün anlam ve önemini belirten bir şiir okudu.

Tank Albay Ahmet Kibar tarafından Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından tören sona erdi.

Güzelyurt’ta da kutlandı

Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören saat 10.00’da protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı. Törende, bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören yıldönümü özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

Arkeoloji Müzesi önünde devam eden yıldönümü kutlama töreni protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesiyle başladı.

Kaymakamlık adına Şehit Turgut Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Laika Yurt günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, 15 Kasım 1983 tarihinin takvime düşen sıradan bir gün değil Kıbrıs Türk halkının en kutsal hazinesi olan KKTC’nin dünyaya ilan edildiği gün olduğunu vurguladı.

Tören, Şehit Turgut Ortaokulu öğrencilerinden Görkem Pınar’ın “Özgürlük ve Barış Marşı” adlı şiiri okumasının ardından Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları ekibinin halk dansları gösterisi ile devam etti. Tören, resmi geçitle sona erdi.

İskele’de coşku

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı İskele’de de törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde başlayan tören, Ecevit Meydanı’ndaki resmi geçit ile son buldu.

Törene, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Binbaşı Aziz Eryılmaz, KTBK adına Yarbay Gönenç Demirci, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’na protokol sırasına göre çelenklerin sunulduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, halkın bayramı kutlandı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ve şiirlerin okunduğu törende, ilk konuşmayı yapan Bekirpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Ümran Direk, 15 Kasım 1983’ün önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler de şiir okudu.

Uluçay: İyi bir gelecek dilerim

Bu arada KKTC’nin 37’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle mesajlar yayımlandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC’nin kuruluşunun 37. yıldönümü nedeniyle videolu mesaj yayınladı. Uluçay, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkını hak ettiği refah ve esenliğe kavuşturmak için ülkemizin demokrasisini, ekonomisini ve kurumlarını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muhasır medeniyet seviyesine getirme kararlılığımızı vurgularken Cumhuriyet Bayramınızı kutlar, hepimize barış, huzur, güvenlik ve refah içinde yaşayacağınız bir gelecek dilerim.”

Sucuoğlu: Bu ülkenin değerini bilelim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, mesajında, Kıbrıs Türk halkının devletine ve bayrağına kavuşmak için geçmişte büyük bedeller ödediğini, şehitler verdiğini, göçler yaşadığını ve yıllarca zulüm gördüğünü ifade ederek, herkesin devletinin, bayrağının ve üzerinde özgürce yaşadığı toprakların değerini iyi bilmesini istedi.

Senin: Yıldönümümüz kutlu olsun

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin mesajında, “Kıbrıslı Türkler’in varoluş ve özgürlük mücadelesinin “devlet” olarak sonuçlandığı, en anlamlı gündür 15 Kasım. Kıbrıs Türk halkı 37 yıldır olduğu gibi bundan sonra da özgürlüğünden, demokratik, laik duruşundan taviz vermeden varlığını sürdürecektir. Kuruluş yıldönümümüz kutlu olsun” dedi.

Ataoğlu: 37. yılı coşku ve gururla kutluyoruz

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının yıllarca süren bağımsızlık mücadelesi sonucunda, Anavatan Türkiye ve Rauf Raif Denktaş önderliğinde kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’inci yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 12:45