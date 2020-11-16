Kuzeyde 5, güneyde 127 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 5, Güney Kıbrıs’ta ise 127 yeni Covid-19 vakası daha saptandı. Kuzeyde toplam vaka sayısı 999’a, güneyde ise 7 bin 178’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 14 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini; 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

Pilli’nin açıklamasına göre, Corona’da son durum şöyle; dün yapılan test sayısı 1014, dün saptanan pozitif vaka sayısı 5, ülke dışından gelen vakalar 4, karantinada pozitifleşen temaslı vakalar 0, yerel vakalar 1, iyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı 0, dün kaybedilen vaka sayısı 0, yapılan toplam test sayısı 244.800, toplam vaka sayısı 999, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 943, tedavisi devam eden vaka sayısı 51, pandemi merkezindeki hasta sayısı 9, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 42, toplam kaybedilen hasta sayısı 5, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 0.

Güneyde bir can kaybı

Güney Kıbrıs’ta 24 saatte 3 bin 333 test yapıldı ve 127 yeni Covid-19 vakası daha saptandı, 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Güneydeki toplam vaka sayısı 7 bin 178 oldu.