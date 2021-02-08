Borsa kazandırdı

Geride bırakılan haftada yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,65 kazançla 1.527,17 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.471,54 puanı, en yüksek 1.549,51 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,36 artışla 1.629,52 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,71 kazançla 2.568,89 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,05 primle 1.235,95 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,70 değerle 2.061,80 puana yükseldi.

Bera Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 29,35 ile Bera Holding oldu. Onu yüzde 15,09 ile GSD Holding, yüzde 14,05 ile Aksa Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,21 ile Gübre Fabrikaları, yüzde 5,87 ile Konya Çimento, yüzde 3,26 ile Halk GMYO şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 8 milyar 829 milyon lirayla Koza Altın, 7 milyar 846 milyon lirayla Garanti Bankası, 7 milyar 147 milyon lirayla Doğan Holding yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 55 milyar 58 milyon lirayla Ford Otosan, 53 milyar 913 milyon lirayla Koç Holding ve 51 milyar 100 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 6,65 kayıpla 405,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,59 azalışla 2 bin 694 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 3,30 değer kaybederek 7,0540 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 4,44 azalışla 8,4720 lira oldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları yüzde 0,10, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,85 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,51 ile hisse senedi fonları oldu.