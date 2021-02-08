Ölümü şüpheli

Suna ERDEN

Gönyeli’deki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Saifeldin K. Mohamed Elshafiy’e otopsi yapıldı. Otopsi sonucu Saıfeldin’in ölüm nedeni belirlenemezken, kan ve doku örneklerinin alındığı, ileri tetkik yapılacağı açıklandı.

Polisin soruşturması sürerken, Saıfeldin’in ölümüyle ilgili şüpheler olduğu öğrenildi. Yapılan otopsi sonucu bazı şüpheli bulgulara rastlanıldığı; iç organlarında dışa bağlı baskı sonucu hasar oluştuğu ancak ileri tetkikler sonucu olayın kesinlik kazanacağı bilgisi elde edildi.

Otopsiyle ilgili polis tarafından yapılan açıklamada, “Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde ölü olarak bulunan Saıfeldin Khaırt Mohamed Elshaıfy’in ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsisinde kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir” denildi.

Mimar olacaktı

Kuzey Kıbrıs’ta üniversite eğitimi için bulunan Saıfeldin, Mimarlık Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiydi. Saıfeldin, 5 Şubat tarihinde Gönyeli’deki evinde ölü olarak bulunmuştu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Saifeldin K. Mohamed Elshafiy’in cesedi otopsi için Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.