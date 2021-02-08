Beklenmedik tepki

Gönyeli Belediyesi’nde görev yapan İsmail Sineli, sosyal medya hesabından Coronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Temaslıları uyarmak ve durumu haber vermek için yapılan paylaşım sonrası ilginç bir gelişme yaşandı.

İsmail Sineli, temaslılarını yetkililere bildirdiğini, bu nedenle hakarete uğradığını savunarak, “Bu işin şakası yoktur, temaslısınız isminizi tabii ki verecektim. Geçmiş olsun diyeceğinize beni arayıp hakaret ediyorsunuz ”ifadelerini kullandı.

Bu arada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Yılşen Kambur da test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Hakarete uğradım

Gönyeli’nin sevilen insanlarından İsmail Sineli dün sabah Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yağan Sineli “Covid-19 testim pozitif çıktı. Titreme, terleme, baş ağrısı, halsizlik” ifadelerini kullandı. Sineli, bu paylaşımından birkaç saat sonra başka bir açıklama daha yaparak, temaslılarını bildirdiği için hakarete uğradığını savundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yağan Sineli, “Bu işin şakası yoktur, temaslısınız isminizi tabii ki verecektim. Geçmiş olsun diyeceğinize beni arayıp hakaret ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Test sonucum pozitif

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışan Yılşen Kambur da test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Kambur, “Test sonucum maalesef pozitif çıktı. Yanımda destek olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Kambur’un duyurusunun ardından onlarca kişi geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 11:56