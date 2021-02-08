Keserle vurmuş

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde meydana gelen “keserli cinayet”le ilgili soruşturma devam ediyor. Cinayette şüpheli olarak tutuklanan Cemaliye Onyıldız ve Sinem Cesuroğlu’nun polisteki sorgusu devam ederken, tüm okların teyzeyi gösterdiği iddia edildi.

Başına aldığı keser darbeleriyle yaşamını yitiren Halil İbrahim Mengi’nin kız arkadaşı olan Sinem Cesuroğlu lehinde kanıtlar olduğu bilgisi elde edildi.

Çevre güvenlik kamerası görüntülerinden Sinem Cesuroğlu’nun sabah işe gittiği, cinayetin ortaya çıktığı 16.00 sıralarında eve geldiği, erkek arkadaşını kanlar içerisinde görünce bağırdığı ve bu çığlıklara çevredeki iş yerlerinde çalışanların tanık olduğu belirtildi.

Evde yapılan aramada çamaşır makinesinin içerisinde yıkanmış kıyafetler bulunduğu ancak yapılacak incelemelerle kan örneği olup olmadığına dair tespit yapılabileceği kaydedildi.

Makinede bulunan kıyafetlerin ise Sinem Cesuroğlu’nun teyzesi Cemaliye Onyıldız’a ait olduğu öne sürüldü.

Cinayette kullanılan keseri çamaşır makinesinin arkasında bulan polis, ayrıca üzerinde kan olan İngiliz anahtarı da buldu.

Eve başkası geldi iddiası

Keser, İngiliz anahtarı, kıyafetler ve evde bulunan birçok kanıtın incelemesi sürerken, zanlı konumunda olan işitme ve konuşma engelli Cemaliye Onyıldız ile yeğeni Sinem Cesuroğlu’nun suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Teyzenin ifadesinde eve erkek bir şahsın geldiğini, söz konusu kişiyi tanımadığını, cinayetin onun işlemiş olabileceğini söylediği kaydedildi.

Mengi’nin kız arkadaşı Sinem Cesuroğlu’nun da işten eve geldiğini, erkek arkadaşını banyoda kanlar içerisinde bulduğunu söylediği öğrenildi.

Teyze ile Mengi arasında borç meselesinden dolayı daha önce tartışmalar yaşandığı öne sürülürken, ayrıca psikoloji rahatsızlıkları olduğu iddia edildi.

Onlarca kanıt var

Polisin çok yönlü soruşturması devam ederken, önceki gün mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Duruşmada olayın 5 Şubat 2021 tarihinde meydana geldiği, Mengi’nin Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan ikametgâhında ölü bulunduğu hatırlatıldı.

Evde yapılan aramada salon, mutfak, koridor ve banyoda kan örneği bulunduğu kaydedildi.

Koridor kısmında bulunan çamaşır makinesi arkasında saklı vaziyette üzerinde kan bulunan keser ve İngiliz anahtarı da bulunarak emare alındığı bildirildi.

Ayrıca ikametgâhın içerisinde bulunan ve üzerinde kan olan 3 çift terlik, mutfakta çöp naylonu içerisinde maktule ait kafatası parçası olduğuna inanılan kemik ile yerde Mengi’ye ait olduğu düşünülen kanlı saç örneği bulunduğu belirtildi.

Çamaşır makinesi içerisinde üzerinde kan lekesi olduğu düşünülen kadın kıyafetleri tespit edilerek emare alındığı kaydedilerek, zanlıların ikametgâhın salon kısmında tespit edildiği ve üzerlerinde kan lekesi olduğu için şüpheli olarak tutuklandıkları açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 11:31