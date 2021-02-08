Kapıyı açık bıraktı

Suna ERDEN

Güzelyurt’a bağlı Akçay köyü sakinlerinden Umut Tunalı’ya ait araç evinin önünden çalındı. Aracı alan şahıs ya da şahıslar, bir gün sonra aracı Güzelyurt’ta yol kenarında bırakıp kaçtı.

Olay geçtiğimiz cuma günü yaşanırken, Diyalog’a konuşan Tunalı, saat 19.00’da işten eve döndüğünü, Toyota aracın evin 6 metre ilerisinde park halinde bulunduğunu ancak yarım saat sonra dışarı çıktığında yerinde olmadığını gördüğünü söyledi.

Aracı görmeyince önce akrabalarından birinin almış olabileceğini düşündüğünü anlatan Tunalı, şunları söyledi: “Belki birinin acil ihtiyacı olmuştur, sormadan almıştır diye tüm akrabalarımı aradım. Herkese sordum kimse aracı almamış, hemen polise haber verdim. Akçay Muhtarlığı da resmi facebook sayfasından aracın çalındığını duyurdu. Cumartesi günü akşam saatlerinde bir vatandaş polise ihbarda bulundu. Araç Güzelyurt’ta yol kenarında park halinde tespit edildi.”

Tunalı, aracı açık ve anahtarları üzerinde bıraktığını söyleyerek, “Köyümüzde hırsızlık olayları olmaz. Bu nedenle anahtar hep aracın üzerinde durur. Kapısı da açıktı. Belki köyden Güzelyurt’a gitmek için aracı aldılar. Sonra da korkup bıraktılar. İlk kez başıma böyle bir şey geldi” dedi.